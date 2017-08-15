Единый расчетный центр собирает счета абонентов в единую систему

Подробности Опубликовано: 15.08.2017 13:21 Автор: Кирилл Свояков

В Единой информационно-аналитической системе ЖКХ находится уже более миллиона лицевых счетов абонентов, которых обслуживает МосОблЕИРЦ. ЕИАС ЖКХ – региональное отделение Государственной информационной системы ЖКХ – федерального проекта, разработанного в согласно постановлению Правительства России.

Подробно рассказал о работе новой системы заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов: «Благодаря интеграции абоненты МосОблЕИРЦ, авторизовавшись в личном кабинете ЕИАС, на одном интернет-ресурсе имеют возможность не только ознакомиться с полной статистикой по потребленным жилищно-коммунальным услугам и оплатить за ЖКУ, но и принять участие в опросах и голосованиях, изучить аналитические материалы по всем коммунальным и ресурсоснабжающим предприятиям, направить обращение в МосОблЕИРЦ или надзорный орган. Кроме того, абонентам, имеющим личный кабинет в ЕИАС ЖКХ, становится доступной информация о запланированных работах по текущему и капитальному ремонту МКД и благоустройству дворовой территории».

Почти половина лицевых счетов, обслуживаемых Московским областным единым информационно-расчетным центром, в настоящий момент уже интегрирована с ЕИАС. Завершить объединение всех счетов с системой необходимо до конца 2017 года.