12 должников получили "черную метку"

Подробности Опубликовано: 13.08.2017 15:19 Автор: Кирилл Свояков

9 августа в Дубне сотрудники МосОблЕИРЦ провели очередной рейд по отключению электроэнергии у должников. Вместе с представителем администрации города - начальником отдела по транспорту и дорожной деятельности Николаем Тимошенко - работники службы обошли 25 неплательщиков с общей сумой задолженности 172 000 рублей.

В ходе рейда выяснилось, что 6 абонентов все же погасили долги. А вот 12 неплательщиков не сделали это в оговоренные законом сроки, и после вручения "черных меток" у них были опломбированы электросчетчики и отключена электроэнергия.

Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, предоставляют коммунальным службам оказывать таким образом воздействие на должников. Это является одним из видов досудебного урегулирования.

"Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлена ст. 153 ЖК РФ: граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Также обращаю внимание жителей Дубны, что на основании договора с ПАО "Мосэнергосбыт" расчетный центр ООО "МосОблЕИРЦ" ведет работу по взысканию дебиторской задолженности по электроэнергии с физических лиц. Аналогичную работу с юридическими лицами "Мосэнергосбыт" ведет самостоятельно", - разъяснила начальник управления "Дубна" МосОблЕИРЦ Татьяна Бельская.

Электроэнергия отключается после предварительного уведомления об этом потребителя в случае неполной оплаты коммунальной услуги.

Порядок отключения следующий. Абоненту-должнику направляется предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему этой услуги может быть приостановлено. Предупреждение (уведомление) вручается под расписку либо направляется по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), кроме того, текст соответствующего предупреждения (уведомления) включается в платежный документ для внесения платы за электроэнергию, также информация передается по телефону с записью разговора, сообщения направляются по электронной почте или через личный кабинет потребителя.

По закону для того, чтобы отключить электроэнергию, не обязательно предварительно уведомлять потребителя в случае выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения с момента выявления несанкционированного подключения, а также использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей с момента выявления нарушения.

Коммунальная услуга вновь начинает предоставляться в течение 2 календарных дней с даты полного погашения задолженности, а также оплаты расходов по приостановлению и возобновлению коммунальной услуги .

"Согласно законодательству неуплата ЖКУ может грозить ограничением доступа к услугам, судебным разбирательством, вплоть до выселения из квартиры, начислением пени, попаданием в базы данных ФССП и Бюро кредитных историй и как следствие – ограничением выезда за рубеж, невозможность получения банковских кредитов", - подчеркнула Татьяна Бельская.

По материалам службы корпоративных коммуникаций ООО "МосОблЕИРЦ"