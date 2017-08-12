Четверть подъездов отремонтирована

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Опубликовано: 12.08.2017 13:25
Автор: Кирилл Свояков

В области полным ходом идут работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах. К началу августа было отремонтировано уже 10 000 подъездов, своей очереди "ждут" еще 32 000.

Работы должны завершиться к концу сентября. Губернаторская программа "Мой подъезд" с опережением выполняется в городских округах Ступино, Люберцы, Зарайск, Озеры, Красноармейск.

 "Программа "Мой подъезд" предполагает софинансирование ремонта подъездов из средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, управляющих компаний и небольших взносов жителей, - рассказал  заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов. - Решение о включении своего дома в данную программу принимают сами жители. При этом с ними в обязательном порядке должны согласовываться детали проводимых ремонтных мероприятий – цвет покраски стен, виды работ, и т.д."

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