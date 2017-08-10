Теплосети к зиме готовят с опережением графика

Подробности Опубликовано: 10.08.2017 14:34 Автор: Кирилл Свояков

Объекты ЖКХ Московской области на начало августа были готовы к отопительному сезону на 65 % при плановом показателе в 60 %. Всего в подготовке к осенне-зимнему периоду нуждаются свыше 2400 котельных, порядка 11 000 километров теплосетей, 16 000 километров водопроводных сетей, более 12 000 километров канализационных сетей.

Также должен быть заготовлен резерв твердого и жидкого топлива в размере 47 000 тонн.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, почти по всем показателям подготовка к зиме опережает график: "На 70 % сформирован необходимый резерв жидкого топлива, водопроводные и канализационные сети готовы к зиме на 66 %, теплосети – на 65 %, котельные на 63 %".

Все профилактические работы должны завершиться к 15 сентября, после чего вплоть до начала отопительного сезона будут проводиться пробные топки.