Деревню в Талдомском районе подключили к газу

Подробности Опубликовано: 22.06.2017 08:25 Автор: Наталья Борозна

"Мособлгаз" ввел в эксплуатацию четыре газопровода в городском округе Шатура, а также в Наро-Фоминском и Талдомском районах Московской области общей длиной 28 километров.

К газовым магистралям смогут подключиться более 2 000 жителей деревни Бордуки (Шатура), села Каменское и деревни Селятино Наро-Фоминского района и деревни Ермолино Талдомского района.

Газпроводы подвели к населенным пунктам в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года".

Газопровод-связка, протянувшийся вдоль по улице Солнечная в деревне Селятино увеличит пропускную способность и повысит надежность работы газораспределительной системы поселения.

До конца года в Наро-Фоминском районе появится вторая очередь объекта в Каменском и газопровод в поселке Новая Ольховка. В Шатуре будут возведены дополнительно газопроводы в селе Власово и рабочем поселке Мишеронский.

О дальнейшей газификации населенных пунктов можно узнать на сайте "Мособлгаза" в разделе "Карта газификации Московской области".