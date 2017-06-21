В Дубне стартовал капремонт дорог

Подробности Опубликовано: 21.06.2017 18:49 Автор: Кирилл Свояков

20 июня на городской депутатской комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству состоялась встреча депутатов с руководством генерального подрядчика ремонта 48 дубненских дорог, которые отремонтируют в этом году.

Подрядчик для наукограда новый - дорожно-строительная компания "Управление дорожного строительства". На встречу явился сам генеральный директор ООО "Управление дорожного строительства" А.Ю. Жирков, а также главный инженер генподрядчика и руководитель работ в Дубне А.Е. Кузнецов. Присутствовал представитель надзорных органов - руководитель территориального отдела Госадмтехнадзора А.В. Трухин, представитель общественности О.Ю. Лазовская из группы общественного контроля по ремонту дорог. Со стороны администрации города участие во встрече принял заместитель руководителя администрации города Дубны по ЖКХ и транспорту М.Н. Данилов. Гендиректор и главинженер рассказали о том, как проходят работы по ремонту дорог в их компании, о своем прошлом опыте и о том, что ждать Дубне от предстоящего дорожного ремонта.

Генподрядчик сделал смелое заявление о том, что "качество отремонтированных дорог позволит эксплуатировать транспортные магистрали города не менее семи лет, а при надлежащем уходе и до пятнадцати лет. Гарантийный срок ремонта – три года".

При этом за ходом работ смогут следить представители власти (депутаты) и общественники. Поставщиком асфальта для дубненских автодорог станет Дмитровский асфальтобетонный завод "Техстройконтракт".

Руководители "Управления дорожного строительства" заявили, что снятие старого асфальта будет проходить "в непрерывном режиме". Чтобы быстрей заасфальтировать отфрезерованные участки, подключат вторую бригаду дорожников, а если будет нужно, то и третью. Там, где это необходимо, профиль дорожного полотна будет выровнен.

Главный адмтехинспектор Дубны добавил, что при асфальтировании дорог нужно осбое внимание уделять участкам вокруг люков, колодцев, ливневых стоков, а также выполнять одновременно и покрытие дорожных карманов.

По информации пресс-службы администрации Дубны