Облдума вновь взялась за бродячих собак

Подробности Опубликовано: 21.06.2017 10:39 Автор: Никита Крутиков

Правительство Московской области потратит более 124 млн рублей на решение проблемы безнадзорных животных в 2017 году.

20 июня в Мытищах прошло выездное расширенное заседание комитета Мосблдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка, посвященное борьбе с безнадзорностью животных в муниципалитетах.

Тему обсудили более 30 специалистов областного правительства, муниципального управления и государственной ветслужбы.

Председатель комитета Сергей Керселян поведал, что в комитет по-прежнему жалуются на проблемы, связанные с присутствием в регионе бездомных животных,

жители разных городов и районов Подмосковья.

"Но сегодня можно уверенно говорить о том, что с принятием областного закона количество таких жалоб действительно серьезно сократилось - муниципалитеты получили необходимые полномочия, финансирование, и активно взялись за их реализацию", - подчеркнул депутат.

Напомним, что в конце декабря 2016 года областная дума приняла закон "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными". В законе говорится о необходимости регулировать популяцию таких животных, чтобы защтить население от болезней, которыми могут болеть животные, и обезопасить общество от агрессии безнадзорных особей.

Итак, всего в этом году бюджет области выделяет на проблему 124 млн рублей. Куда идут эти деньги?

Чиновники подсчитали стоимость передержки животных в приютах для животных по рыночным ценам, которые выставляют предприниматели, специализирующиеся на данной услуге. На 2017 год это не больше 150 рублей за сутки для одного житвотного.

Требуются три вида передержки:

- карантин - 10 дней;

- поствакцинальный период - 14 дней;

- передержка после операции (стерилизация, кастрация) и/или лечение - 14 дней (самки), пять дней (самцы).

Нужно учитывать и стоимость ветеринарных услугш для одной особи. В 2017 году среднестатистическая стоимость составит 5 450 рублей.

Как заметила в ходе заседания представитель Главного управления ветеринарии Московской области Мария Иванова, "на сегодняшний день муниципальным образованиям Московской области доведены лимиты бюджетных обязательств на все эти средства в разрезе муниципальных районов и городских округов. Но для их освоения необходимо заключить соглашение о представлении в 2017 году межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджету муниципального образования".

То есть, чтобы освоить деньги, каждому муниципалитету нужно вначале провести торги, определить победителя, заключить с ним договор на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных, а затем представить в Главное управление ветеринарии Московской области весь пакет документов. Дальнейшая работа по перечислению денежных средств включает в себя открытие ПОФов, постановку на учет бюджетных обязательств и денежных обязательств, платежное поручение.

Примерное количество бенадзорных собак чиновники считают так: 28 особей на 10 000 человек, прописаных на территории муниципалитета. Для 2017 года общее число установлено в размере 20 492 особи. Ежегодно эти цифры необходимо пересчитывать.