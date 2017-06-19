Заработал сайт о присоединении к инженерным сетям

Подробности Опубликовано: 19.06.2017 17:40 Автор: Кирилл Свояков

Портал Правительства Московской области дополнился сайтом Агентства развития коммунальной инфраструктуры. Заработал официальный сайт государственного казенного учреждения Московской области "Агентство развития коммунальной инфраструктуры". Сайт может быть особенно интересен представителям ресурсоснабжающих компаний и муниципалитетов, для которых агентство готовит обучающие вебинары.

В разделах "Деятельность" и "Документы" много регулярно обновляемой информации по всем аспектам технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и разработке инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и другим направлениям деятельности агентства:

- проверка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городов и поселений Московской области;

- обеспечения оказания услуг по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, представленных на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области ;