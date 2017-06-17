Глава Госадмтехнадзора вынесла вердикт Дубне

Подробности Опубликовано: 17.06.2017 12:11 Автор: Наталья Борозна

Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева побывала в Дубне с инспекторским визитом 15 июня, дабы проверить состояние территории наукограда.

Проверка была плановой, но городской округ Дубна привлек внимание чиновницы в том числе и потому, что упал в рейтинге чистоты городов Подмосковья: если когда-то у нас были лидирующие позиции, то сейчас мы "тащимся" на 14-м месте из 21-го.

Также удручают и те обстоятельства, что пляжи города оказались не готовы к сезону, а несколько детских площадок города повредили вандалы.

Инспекторский объезд начался с улицы Курчатова, где руководитель адмтехнадзора осмотрела придомовые территории.

"Двор домов 2, 4 и 6 запланирован под благоустройство в этом году. Оно здесь, конечно же, необходимо: здесь не хватает современной безопасной детской площадки, а также освещения", - дала заключение Татьяна Витушева.

Дальше инспекторы двинулись по улице Мира, где глава Госадмтехнадзора заметила двор, полностью поросший травостоем, а вместо детской площадки имеющий игровые элементы, оставшиеся там с советских времен. Витушева потребовала без промедления скосить траву.

При осмотре институтской части также были приняты во внимание слова прохожей пенсионерки, которая заметила, что, по ее мнению, убирать город стали лучше, но по-прежнему остаются проблемыне места. Эти проблемы со слов женщины также занесли в протокол. Витушева пообещала, что поручит адмтехнадзору Дубны устранение этих проблемных моментов, а инспекторы отчитаются ей об исполнении.

На ул. Ленинградской чиновники зафиксировали контейнерную площадку, переполненную отходами, копившимися не один день.

На Большой Волге был отмечен двор на улице Вернова – новой застройки, благоустроенный год назад по программе губернатора, но... с уже поврежденными элементами на детской площадке. Витушева обратила на них внимание представителей администрации города, которые объезжали город вместе с ней. Также она предупредила, что Кроме того, она напомнила присутствующим, что с 1 июля вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях Московской области, в соответствии с которыми Госадмтехнадзор начнет выписывать штрафы за пустующие щиты "Наше Подмосковье", установленные во многих дворах.

Последним пунктом инспекции был осмотр береговых линий. Объезд берегов Иваньковского водохранилища проводился в рамках спецоперации "Береговая Линия", проходящей вместе с сотрудниками Госинспекции по маломерным судам с привлечением их плавсредств.

"В основном, берега водохранилища чистые, вместе с тем незначительные нарушения были зафиксированы: в основном, это незначительная замусоренность, нескошенный травостой, а также несколько лодочных причалов, имеющих признаки самовольной установки. Все эти вопросы будут отработаны территориальным отделом", - сказала Татьяна Витушева.

В целом главный административно-технический инспектор области отметила, что у Дубны есть все шансы вернуть себе лидирующие позиции в рейтинге благоустройства и чистоты среди городских округов, но хотелось бы, чтобы позитивные изменения происходили быстрее. Достоинствами Дубны в ее глазах стали: общее состояние контейнерных плщадок, освещенность улиц и дворов, порядок на берегах Волги и канала им. Москвы. Основным минусом она назвала недостаточную работу управляющих компаний.