Надзор за детскими лагерями усилен

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Опубликовано: 16.06.2017 10:00
Автор: Наталья Борозна

Для обеспечения безопасности детей на территории Подмосковья в детских лагерях Подмосковные спасатели и пожарные обследовали все детские лагеря на предмет пожарной безопасности.

Спасатели обращали внимание на наличие и исправность огнетушителей, состояние пожарных водоемов, аварийных выходов. Особое внимание уделено 24 детским лагерям, территория которых граничит с лесом. Для их дополнительного прикрытия на случай возникновения природных пожаров созданы временные посты пожарно-спасательных подразделений.
Второй важный пункт, который должен быть выполнен - это безопасность отдыха на водных объектах. Купание детей поручено проводить только в определенных для этого местах и под присмотром профессиональных спасателей.
"Каждый детский летний лагерь находится на особом контроле пожарно-спасательных подразделений и надзорных органов. Во всех оздоровительных учреждениях проведены необходимые противопожарные обследования. Особое внимание уделяется проведению в каждой смене агитационно-массовых мероприятий с детьми (смотр-конкурсов, викторин, инструктажей и т.д.), а также пожарно-тактических занятий и учений", - рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов.
Также с начала лета в лагерях региона проведено уже более 300 противопожарных тренировок и инструктажей, в течение июня они пройдут повсеместно. Повторяться инструктажи будут для каждой смены.
Их тематика - правила пожарной безопасности и поведения на воде, практическое знание, как нужно обращаться со спасательными средствами, а также оказывать первую помощь.
Всего на территории Подмосковья - около 1200 детских летних лагерей, 87 из них - оздоровительные с круглосуточным пребыванием ребят. Прочие – пришкольные лагеря с дневным пребыванием.

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