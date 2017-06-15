Трассе на Савелово светит только ямочный ремонт

Подробности Опубликовано: 15.06.2017 12:22 Автор: Наталья Борозна

8 июня стали известны планы правительства Тверской области по ремонту областных автодорог до конца 2018 года.

Список дорог был составлен по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени привести в нормативное состояние объекты, на которые чаще всего жаловались жители Верхневолжья. Реконструкции в ближайшие два года подвергнутся 365 км автотрасс, в том числе и трасса "Дубна – Кимры – Горицы" (идет от левого берега Дубны).

Причем для дубненцев эта информация не очень интересна, поскольку от Дубны до Кимр "дорога в состоянии, близком к идеальному, на остальных участках очень сильно изношена. Имеется разметка и огражения на опасных участках и в местах примыкания автодорог".

А вот колдобины, которые ведут с правого берега Дубны в район города Кимр Савелово, не ремонтировались по-хорошему уже более 20 лет.

Возможно, эта дорога - "Дубна-Клетино-Кимры" - не попала в список, потому что правительство соседней области не поинтересовалось мнением жителей Дубны. А ведь они страдают от качества данного шоссе не меньше.

В тот же день дубненец, заинтересованный в починке савеловской трассы, Пётр Номоконов получил очередной, в ходе пятилетней переписки, ответ на свой запрос от заместителя председателя правительства Теверской области А. В. Меньшикова. Тот пишет: "Автомобильная дорога "Дубна - Клетино - Кимры" построена из цементнобетонных плит и впоследствии перекрыта асфальтом. Имеется проектная документация на реконструкцию данной дороги. Существует ряд вопросов, затрудняющих реализацию... - земельные вопросы, высокая сттоимость строительно-монтажных работ... разбивка проекта реконструкции автодороги на этапы (ориентировочно 3 этапа) не позволит снизить стоимость строительно-монтажных работ".

Также А. В. Меньшиков заверил, что ремонт на самых изношенных участках состоится, но произведен будет "в рамках объема доведенного лимита бюджетных ассигнований на расходы дорожного фонда Тверской области на соответствующий финансовый год".

Еще в сообщении говорится, что "проезд по дороге поддерживается за счет лимитов средств, выделенных на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области".