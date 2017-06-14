Дубна на 14-м месте по чистоте

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Опубликовано: 14.06.2017 10:26
Автор: Наталья Борозна
Чистые Мытищи

Главное управление Госадмтехнадзора Московской области подвело итоги работы муниципалитетов по наведению чистоты и порядка весной этого года.

Для составления рейтинга муниципальные районы и городские округа поделили на четыре группы.
1. Районы и городские округа с наиболее развитой промышленностью и высокой плотностью населения.
Лучшие в категории: Мытищи, Домодедово и Подольск. Худшие: Солнечногорский район, Балашиха и Щелковский район.
2. Города - т.е. городские муниципальные образования, не имеющие в своем составе поселений и деревень.
Лидер: Химки. Аутсайдер: Электросталь.
3. Менее урбанизированные, но территориально большие городские округа и муниципальные районы с небольшой плотностью населения.
Самые благоустроенные: городские округа Шаховская, Егорьевск и Серебряные Пруды. Отстающие: Ступинский, Волоколамский районы и Коломна.
4. Муниципалитеты, наименее промышленно развитые и не имеющие поселений в своем составе, а также закрытые территориальные образования.
"Чемпионы": Бронницы, Электрогорск и Власиха. Последние: Черноголовка, Протвино и Звенигород.

Глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева отметила, что муниципалитетам из "хвоста" рейтинга (т. н. "красный сектор") необходимо сделать анализ ошибок, обратить внимание на свои слабые места. Также, сказала она, положительный результат рейтинга – в понимании своих недоработок и стремлении исправить негативную ситуацию.

"Мы надеемся, что составленный нами рейтинг послужит дополнительным стимулом муниципальным властям к наведению порядка на вверенной им территории, - поделилась Витушева, - ведь благоустройство, как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев – классика местного самоуправления".

Осталось добавить, что Дубна заняла в своей категории 14-е место из 21-го, Талдомский район - 17-е место из 22-х.
А ведь когда-то наукоград бывал и на первых местах в подобных списках.

С полным рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте Госадмтехнадзора.

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