В Дмитровском районе будут перерабатывать мусор

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Опубликовано: 13.06.2017 16:42
Автор: Наталья Борозна
Состояние полигона в этом году. Фото: pikabu.ru

Дмитровцы боятся, как бы не стало хуже: на полигоне ТКО "Непейно", расположенном в районе одноименной деревни близ Орудьево, чиновники вознамерились строить мусороперерабатывающий завод.

На прошлой неделе прошла долгожданная встреча министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана с жителями Дмитровского района.
Полигон твердых коммунальных отходов "Непейно" эксплуатируется уже около 50 лет. Дмитровцам разъяснили реальную ситуацию на полигоне, а также, что с ним станет в будущем, по итогам реформы отрасли обращения с отходами, которая активно происходит в Подмосковье.
Территориальная схема обращения с отходами, утвержденная правительством Московской области, предусматривает на "Непейно" предприятие по переработке мусора с извлечением полезных фракций для рециклинга.
Министр заверил жителей, что по окончании работ, в 2019 году, полигон будет соответствовать современным экологическим требованиям, ведь проект модернизации должен будет пройти государственную экспетризу, в которой главным условием будет отсутствие негативного действия на природу и людей.
На полигоне, помимо мусоросортировки и завода по переработке, появятся установки сбора и обезвреживания биогаза и система очистки фильтрата.

 

Фильтрат в "Непейно"

Глава минэкологии уверен, что после введения в действие станции по сортировке мусора объемы захоронения на полигоне резко уменьшатся.
Как министр, так и дмитровцы назвали эту встречу конструктивной.
"Мы еще раз убедились в том, – сказал Александр Коган, – что негативные оценки реформы отрасли появляются в результате недостатка реальной информации. Единственный способ бороться с домыслами – постоянно встречаться с людьми, разъяснять, оперировать конкретными примерами. Встреча с дмитровцами показала: если до людей донести реальное положение вещей, они начинают мыслить и дискутировать конструктивно. Альтернативы реформе нет – в противном случае Подмосковье просто захлестнет мусором. Жители начинают это понимать".
В наши дни состояние свалки под Непейно оставляет желать лучшего. В апреле эксплуатирующая организация полигона ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ" была оштрафована на 165 000 рублей за ряд нарушений правил обращения с отходами.
В рамках областной реформы обращения с отходами будет реорганизован не один полигон, а целых семь.Кроме "Непейно", это полигоны "Храброво" (Можайский район), "Алексинский карьер" (Клинский), "Ядрово" (Волоколамский), "Воловичи" (Коломенский), "Тимохово" (Ногинский) и "Шатурский". 

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