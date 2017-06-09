Прокуратура Дубны озаботилась сбором ламп

Подробности Опубликовано: 09.06.2017 03:33 Автор: Наталья Борозна

"Лед тронулся, господа присяжные заседатели": прокуратура Дубны будет отслеживать, чтобы управляющие компании принимали ртутьсодержащие лампы от населения.

По поручению прокуратуры области прокуратура Дубны провела проверку в отношении сбора, использования, обезвреживания, перевозки и хранения отходов I - IV класса опасности. Конкретно чиновников волновал вопрос сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп. В Дубне этим занимается ООО "КС ГРУПП".

На настоящий момент ООО "КС ГРУПП" заключила договоры лишь с тремя организациями, управляющими многоквартирными домами в наукограде.Дубненская прокуратура внесла представления следующим городским УК и будет следить, чтобы в помещении этих фирм появилась отдельная комната со спецконтейнером для сбора ртутьсодержащих отходов от жильцов.

ООО "ГЕУК "Дубна",

ООО "Управдом "Дубна",

ООО "Управдом "Черная Речка",

ООО "Финсервис",

ООО "Прогресс",

ООО "Управляющая Компания "Дубна",

ООО СО "Квартал",

ООО "Управление Коммунальными Системами",

ООО "Дубна-Уют",

ООО "Сириус-О".

"Положение о порядке обращения с отходами" на территории города было принято еще в 2013 году. В нем был прописан порядок сбора ртутьсодержащего мусора, но, к сожалению, эти пункты "Положения..." не соблюдались. Пока что вы можете выбросить опасный мусор в экобоксы, расположенные в разных районах московского региона.