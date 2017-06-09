Прокуратура Дубны озаботилась сбором ламп

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Опубликовано: 09.06.2017 03:33
Автор: Наталья Борозна

"Лед тронулся, господа присяжные заседатели": прокуратура Дубны будет отслеживать, чтобы управляющие  компании принимали ртутьсодержащие лампы от населения.

По поручению прокуратуры области прокуратура Дубны провела проверку в отношении сбора, использования, обезвреживания, перевозки и хранения отходов I - IV класса опасности. Конкретно чиновников волновал вопрос сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп. В Дубне этим занимается ООО "КС ГРУПП".

На настоящий момент ООО "КС ГРУПП" заключила договоры лишь с тремя организациями, управляющими многоквартирными домами в наукограде.Дубненская прокуратура внесла представления следующим городским УК и будет следить, чтобы в помещении этих фирм появилась отдельная комната со спецконтейнером для сбора ртутьсодержащих отходов от жильцов.

  • ООО "ГЕУК "Дубна",
  • ООО "Управдом "Дубна",
  • ООО "Управдом "Черная Речка",
  • ООО "Финсервис",
  • ООО "Прогресс",
  • ООО "Управляющая Компания "Дубна",
  • ООО  СО "Квартал",
  • ООО "Управление Коммунальными Системами",
  • ООО "Дубна-Уют",
  • ООО "Сириус-О".

"Положение о порядке обращения с отходами" на территории города было принято еще в 2013 году. В нем был прописан порядок сбора ртутьсодержащего мусора, но, к сожалению, эти пункты "Положения..." не соблюдались. Пока что вы можете выбросить опасный мусор в экобоксы, расположенные в разных районах московского региона.

 

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