Прокуратура Дубны озаботилась сбором ламп
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- Опубликовано: 09.06.2017 03:33
- Автор: Наталья Борозна
"Лед тронулся, господа присяжные заседатели": прокуратура Дубны будет отслеживать, чтобы управляющие компании принимали ртутьсодержащие лампы от населения.
По поручению прокуратуры области прокуратура Дубны провела проверку в отношении сбора, использования, обезвреживания, перевозки и хранения отходов I - IV класса опасности. Конкретно чиновников волновал вопрос сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп. В Дубне этим занимается ООО "КС ГРУПП".
На настоящий момент ООО "КС ГРУПП" заключила договоры лишь с тремя организациями, управляющими многоквартирными домами в наукограде.Дубненская прокуратура внесла представления следующим городским УК и будет следить, чтобы в помещении этих фирм появилась отдельная комната со спецконтейнером для сбора ртутьсодержащих отходов от жильцов.
- ООО "ГЕУК "Дубна",
- ООО "Управдом "Дубна",
- ООО "Управдом "Черная Речка",
- ООО "Финсервис",
- ООО "Прогресс",
- ООО "Управляющая Компания "Дубна",
- ООО СО "Квартал",
- ООО "Управление Коммунальными Системами",
- ООО "Дубна-Уют",
- ООО "Сириус-О".
"Положение о порядке обращения с отходами" на территории города было принято еще в 2013 году. В нем был прописан порядок сбора ртутьсодержащего мусора, но, к сожалению, эти пункты "Положения..." не соблюдались. Пока что вы можете выбросить опасный мусор в экобоксы, расположенные в разных районах московского региона.