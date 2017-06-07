Полигоны Подмосковья начнут рекультивировать

Подробности Опубликовано: 07.06.2017 14:52 Автор: Наталья Борозна

Областное министерство экологии объявило конкурс на рекультивацию трех закрытых свалок – в Электростали, Кашире и Павловском Посаде.

В середине июня будут известны имена участников областного тендера. Выбранная фирма должна будет начать и закончить рекультивацию к декабрю 2018 года.

Совокупная площадь трех полигонов – более 25 гектаров, все они были построены в 60-70-х годах. Общая масса мусора на них превышает 2,2 миллиона тонн.

Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, рекультивация прервет негативное воздействие свалок на четверть миллиона подмосквичей, живущих поблизости от полигонов.

"Рекультивационные работы включают в себя планировку и изоляцию свалочного тела, финишную пересыпку полигона грунтами (включая верхний плодородный слой), установку систем отведения газов и очистки фильтрата и засев газонной травой с последующим уходом за газоном. После окончания рекультивации полигоны можно использовать в качестве рекреационных или спортивных объектов", - заявляется в пресс-релизе минэкологии.

С трудом верится, но в цивилизованных странах уже давно раскинулись парки на месте старых ужасных свалок: в США, Китае, Испании, Южной Корее.

Отрадно, что наши соотечественники замахнулись на что-то подобное. Выдюжат ли?..