Детские лагеря проверены перед сезоном

Подробности Опубликовано: 07.06.2017 08:24 Автор: Наталья Борозна

Госадмтехнадзор проверил все 87 детских оздоровительных лагерей Подмосковья на предмет нарушений благоустройства. Проверка завершилась к началу первых смен.

При проверке организаций отдыха детей инспекторы придирчиво осматривали ограждения, люки на колодцах инженерных коммуникаций, контейнерные площадки, проверяли, вывезен ли весь мусор, не требуется ли ремонт зданиям и сооружениям. Помимо этого, сотрудников надзорной службы интересовали состояние наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных конструкций, чистота территории.

В лагерях области обнаружено 51 нарушение, правда, все они уже устранены, многие – прямо в процессе проверки. Инспекторы вынесли 17 предупреждений, выписали 14 штрафов на общую сумму 114 000 рублей.

На сегодняшний день все детские лагеря Подмосковья соответствуют номам безопасности, тогда как в 2013 году таких организаций была только половина.

Лагеря к лету принимали специальные комиссии, куда кроме инспекторов Госадмтехнадзора вошли представители муниципалитетов, областных министерств социального развития, здравоохранения и образования, а также областные службы Роспотребнадзора и ГУ МЧС.