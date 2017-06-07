Детские лагеря проверены перед сезоном

Подробности
Опубликовано: 07.06.2017 08:24
Автор: Наталья Борозна

Госадмтехнадзор проверил все 87 детских оздоровительных лагерей Подмосковья на предмет нарушений благоустройства. Проверка завершилась к началу первых смен.

При проверке организаций отдыха детей инспекторы придирчиво осматривали ограждения, люки на колодцах инженерных коммуникаций, контейнерные площадки, проверяли, вывезен ли весь мусор, не требуется ли ремонт зданиям и сооружениям. Помимо этого, сотрудников надзорной службы интересовали состояние наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных конструкций, чистота территории.

В лагерях области обнаружено 51 нарушение, правда, все они уже устранены, многие – прямо в процессе проверки. Инспекторы вынесли 17 предупреждений, выписали 14 штрафов на общую сумму 114 000 рублей.

На сегодняшний день все детские лагеря Подмосковья соответствуют номам безопасности, тогда как в 2013 году таких организаций была только половина.

Лагеря к лету принимали специальные комиссии, куда кроме инспекторов Госадмтехнадзора вошли представители муниципалитетов, областных министерств социального развития, здравоохранения и образования, а также областные службы Роспотребнадзора и ГУ МЧС.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
Prev Next

Минфин РФ просит у граждан живописные фо…

Проспект Боголюбова в Дубне перекрыли

В Дубне ищут участников обороны Сталингр…

Волшебник в голубом вертолете в Дубну де…

Охрана общественного порядка усиливается

Рейды ГИБДД в июне

В Дубне наехали на несовершеннолетнего

Стань первым с Первым каналом в Дубне!

Сегодня и завтра погода будет опасной

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Малоимущие жители России могут получить 10 тыс. руб. на продуктовые карточки
10 тыс. руб. в год — такую сумму могут получить малоимущие жители РФ в рамках ...

Рыбная компания Камчатки стала крупнейшим спонсором «Единой России»
«Справедливая Россия» получила в 2016 г 2,18 млрд рублей (из бюджета 956 млн, ...

Боевики предоставили гарантии безопасности для работ по восстановлению водоснабжения Авдеевки — МТОТ
По предварительным достоверным данным министерства, ремонтные работы будут ...

Торговый комплекс «Горбушкин двор» продается
Структуры руководителя нефтяной компании «Русь Ойл» Сергея Подлисецкого, ...

Мурманская область вошла в группу субъектов с приемлемыми условиями для ведения бизнеса
Его презентация прошла на международном экономическом консилиуме в ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться