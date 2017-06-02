Сточные воды региона стали чище

Подробности Опубликовано: 02.06.2017 18:15 Автор: Наталья Борозна

Областное министерство экологии зорко следит за состоянием сточных вод в муниципалитетах, что внушает оптимизм и нам. За последнее время предотвращен сброс загрязненных вод в Подольске и Одинцово.

АО "Завод алюминиевых сплавов" из Подольска понес административную ответственность за загрязнение окружающей среды. Инспекторы эконадзора установили, что предприятие имеет 54 источника выбросов в атмосферу, при этом оно не согласовало с областным министерством экологии перечень мероприятий по уменьшению загрязнения.

Закономерным следствием стало то, что в сточных водах завода превышены предельно допустимые концентрации нефтепродуктов, соединений железа и алюминия, а это могло повлечь за собой загрязнение реки Петрицы.

Акционерное общество получило штраф в 80 000 рублей и предписание об устранении нарушений, которое выполнило в срок: план уменьшения выбросов направлен в минэкологии, работы по наладке оборудования на очистных сооружениях проведены. Наконец, предприятие заключило контракт на строительство современных локальных очистных сооружений, что навсегда исключит возможность загрязнения реки.

Жители деревни Раздоры Одинцовского района подавали жалобу на местное ТСЖ "Флоранс", эксплуатирующее очистные сооружения в окрестностях. Минэкологии провело расследование и выдало предписание прекратить сброс сточных вод в пруд. Также инспектора потребовали установить на объекте экологический контроль, начать вести лабораторные исследования качества очистки стоков и затампонировать бесхозный источник сброса стоков ливневой канализации.

ТСЖ заплатило штраф в 50 000 рублей и выполнило требования чиновников и жителей. Был организован экологический производственный контроль, стоки перенаправлены в специальные рассасывающие колодцы. Загрязняющие вещества в сточных водах теперь находятся в пределах ПДК и даже используются для полива озелененной рекреационной зоны.

Теперь представители минэкологии обследуют берега реки Быковки в Жуковском и Раменском районах – там также есть пока не известный источник сброса отходов в реку.