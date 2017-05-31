В Подмосковье восстановили ЛЭП мощностью в 6 – 10 кВ

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Опубликовано: 31.05.2017 13:45

На настоящий момент в Подмосковье в полном объеме восстановлено электроснабжение потребителей на линиях электропередачи 6 – 10 кВ.

Сейчас энергетики работают по индивидуальным заявкам потребителей, а именно – помогают в проведении ремонтных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее электросетевое хозяйство.

Энергетики региона потрудились на славу, особенно в  Ногинском, Щелковском, Орехово-Зуевском районах. В кратчайшие сроки после урагана специалисты восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов: школ, детских садов, больниц и т.д.

Провода линий электропередач пришлось освободить от 4 500 деревьев.

Сейчас на территории Московской области восстановительные работы ведут около 400 бригад и 250 единиц спецтехники. Во всех муниципалитетах, пострадавших от ЧС, работают оперативные штабы, областной штаб действует на базе подмосковного Министерства энергетики. Сотрудники ЖКХ круглосуточно восстанавливают пострадавшие кровли и убирают улицы, пешеходные зоны, дворы.

«В связи с прогнозируемым сильным дождем, грозой и усилением ветра в ночь с 31 мая на 1 июня на предприятиях энергетического комплекса и ЖКХ Московской области действует режим повышенной готовности», – поведал замгубернатора Московской области Дмитрий Пестов.

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