Подвели итоги отопительного сезона

Подробности Опубликовано: 31.05.2017 13:40 Автор: Кирилл Свояков

Сегодняшнее заседание правительства Московской области было посвящено итогам прошедшего отопительного сезона и обсуждению планов на предстоящий.

31 мая в правительстве Подмосковья собрался Штаб Московской области по подготовке предприятий энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода. Заседанием руководил зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Прошлый отопительный период Московская область пережила успешно. По поручению губернатора отопление в регионе было подано с опережением срока на две недели: первые объекты социальной сферы были подключены 16 сентября, а жилищного фонда – 19 сентября. К 26 сентября отопление было включено везде.

Технологические нарушения устранялись менее чем за сутки, что соответствует нормативу. Среднее время устранения сбоев в коммунальном комплексе составило 6 часов по сравнению с 7,5 часами в предыдущий отопительный сезон.

Количественно технарушений больше всего случилось в городских округах Красногорск, Лыткарино, Власиха, Зарайск, Электрогорск, Лобня, Пущино.

Для улучшения координации действий при ЧС в каждом муниципальном образовании будут разработаны карты оперативного реагирования, где будет прописан алгоритм привлечения сил и средств в случае аварийных ситуаций в энергоснабжении. Карты должны быть приняты к действию во всех муниципалитетах в начале осени.

"В апреле Правительством Московской области было принято распоряжение о подготовке к предстоящему отопительному периоду 2017-2018 годов, – рассказал Дмитрий Пестов. – Обозначен контрольный срок – 15 сентября 2017 года. До этой даты необходимо подготовить все объекты инженерной инфраструктуры, к этой же дате муниципалитеты должны представить в правительство Подмосковья реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы. А до 15 ноября все муниципальные образования должны получить заверенные Ростехнадзором акты готовности к отопительному сезону".