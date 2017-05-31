На пляжах Дубны отдыхать нельзя

Подробности Опубликовано: 31.05.2017 13:24 Автор: Наталья Борозна

Госадмтехнадзор Московской области запретил отдыхать на двух официальных пляжах Дубны из-за их ненадлежащего состояния.

Перед летним сезоном инспекторы ведомства проверили пляжи еще раз и запретили их к эксплуатации. Акт, подписанный сотрудниками надзорной службы и их коллегами из ГИМС, предусматривает запрет использования пляжей в районе набережной Волги и на Иваньковском водохранилище вплоть до 10 июня.

Специальная межведомственная комиссия: дубненские инспекторы административно-технического надзора вместе с представителями госинспекции по маломерным судам МЧС России, представителями общественности, администрации Дубны и МАУ "Городские парки" (учреждение, ответственное за содержание городских пляжей) - провели выездную проверку готовности городских пляжей к летнему сезону.

На обоих официальных пляжах, как на правом, так и на левом берегу Волги, выявлен ряд нарушений чистоты, порядка и благоустройства как самой территории пляжей, так и расположенных на ней объектов.

На пляже у набережной:

- присутствует строительный мусор и грунт, не убранный после ремонта пешеходной зоны набережной.

- Лестничные марши нуждаются в ремонте.

- Откосы набережной не благоустроены.

- Имеются сухостойные деревья и ветки, кустарники требуют удаления, обрезки и кронирования.

- "Некоторые малые архитектурные формы в виде урн и скамеек не только не отремонтированы, а морально и физически устарели и требуют замены, - сообщается в пресс-релизе Госадмтехнадзора. - Наличие металлических арматур, выступающих из грунта и железобетонных элементов, а также бетонные основания элементов малых архитектурных форм выступающих на поверхности земли - явные признаки потенциальной травмоопасности".

На пляже Иваньковского водохранилища:

- наличествует сорная поросль, кустарники и травостой.

- Бетонные основания фундамента зонтиков и скамеек выступают на поверхности, что небезопасно.

- Хозяйственные постройки частично разрушены и не ограждены, а кровля солнцезащитного навеса демонтирована.

В адрес МАУ "Городские парки" выдано уведомление о вызове в территориальный отдел для выяснения обстоятельств и возбуждения административных дел.

"Несмотря на то, что погодные условия не предрасполагают к открытию пляжного сезона в Дубне, инспекторы на местах в адрес Поскольку городские пляжи вне зависимости от времен года являются местом общественного пользования, ненадлежащее содержание их территории и объектов не допустимо..." - сказала глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

Что ж, вероятно, после устранения нарушений отдыхать на городских пляжах мы будем с большим комфортом, чем в прошлые годы.