На социально значимых объектах восстановлен ток

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Опубликовано: 30.05.2017 15:20

Электроснабжение вернулось во все учебные заведения, объекты здравоохранения и другие социально значимые объекты Подмосковья, по которым прошелся вчерашний ураган, сообщил заместитель председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Кроме того, в течение прошлой ночи закончено подключение абонентов, включая бытовых потребителей, в южных районах Московской области. В настоящий момент ведутся работы по индивидуальным заявкам жителей. 

Внимание энергетиков сосредоточилось на устранении аварий на востоке Подмосковье, куда пришёлся основной удар стихии: работы ведутся в Ногинском, Щелковском и Орехово-Зуевском районах, городском округе Коломна.

"Сегодня мы провели заседание регионального оперативного штаба по ликвидации последствий вчерашнего урагана на территории Подмосковья. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечено 325 бригад – почти 1200 человек и более 380 единиц спецтехники. В настоящее время электроснабжение восстановлено во всех социально важных учреждениях. На других объектах работы планируется завершить до конца дня", - рассказал Дмитрий Пестов.

Итоги вчерашней непогоды: перебои с электроэнергией были в 16 муниципалитетах Подмосковья, где без света остались 24 000 жителей. На территории области было повалено более 3 000 деревьев, но все дороги федерального и регионального значения оперативно очистили, а вот движение электричек на Ярославском, Киевском, Курском, Белорусском, Рижском направлениях было затруднено. Ураган убил пятерых жителей региона, еще 34 были госпитализированы с различными травмами. Губернатор распорядился выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим - по 500 000 рублей.

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