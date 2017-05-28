Люксметры помогут улочкам Подмосковья

Подробности Опубликовано: 28.05.2017 12:14 Автор: Наталья Борозна

Инспекторы Госадмтехнадзора будут использовать в работе три новых прибора, чтобы сделать освещенность подмосковных улиц выше.

В мае прошлого года начал действовать Кодекс Московской области об административных правонарушениях.

Согласно документу, Госадмтехнадзор наделен полномочиями по надзору за освещенностью территорий муниципалитетов. С тех пор сотрудники ведомства успели предпринять ряд мер для этой цели:

- начать разработку требований к качеству объектов наружного освещения,

- теоретически готовить своих работников,

- начать оснащать сотрудников приборами для измерения освещенности – яркомерами, люксметрами и спектрометрами.

Их на выставке проектов в рамках губернаторской программы «Светлый город» глава службы Татьяна Витушева показала губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

С помощью этих приборов можно оценить уровень освещенности любой территории, выявить места с пониженным и завышенным уровнем освещенности. А имея полную картину освещенности улиц, можно принять меры к исправлению ситуации, что повысит комфорт и безопасность жителей, а также снизит количество потребляемых ресурсов электроэнергии.