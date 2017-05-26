Ямочный ремонт завершится к 1 июля

Подробности Опубликовано: 26.05.2017 16:03

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков рассказал в начале рабочей недели на заседании правительства Московской области о проведении ямочного ремонта.

В апреле и мае в министерстве было официально зарегистрировано 366 700 ям, а устранено муниципалитетами Подмосковья и "Мосавтодором" – 139 600 ям.

Начиная с января, "Мосавтодор" ликвидировал в Московской области 65 % зарегистрированных ям, а муниципалитеты – всего лишь 17 %.

Активнее всего регистрируют выемки на дорогах в Красногорском, Шатурском, Рузском и Истринском районах, а также в Егорьевске. Самая вялая регистрация ям происходит в Пущино, Серпуховском и Воскресенском районах, Звенигороде и… Дубне.

В частности, в Дубне зарегистрировано 1124 ямы, из которых устранена на 22 мая 231-на (20 %), что и вывело город в список аутсайдеров.

Оперативнее всего дороги ремонтируют в Орехово-Зуевском районе (минус 2705 ям), Щелковском районе (2303 ямы), Павлово-Посадском районе (1072 ямы), Серпухове (1070 ям) и Воскресенском районе (694 ямы).

До 1 июня главам городов и районов поручено дорегистрировать все оставшиеся ямы, а до 1 июля залить их асфальтом.