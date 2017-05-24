На Дмитровском шоссе ЛЭП освобождены от деревьев

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Опубликовано: 24.05.2017 15:29
Автор: Кирилл Свояков

Госадмтехнадзор настоял на вырубке и вывозе аварийных деревьев под линией электропередач вдоль Дмитровского шоссе.

Проверяя ранее территории вдоль канала им. Москвы в районе Лебяжьего озера от шлюза №1 до шлюза №2, инспекторы обнаружили ненадлежащее состояние кустов и деревьев под линией электропередач. Охранная зона ЛЭП вдоль Дмитровского шоссе имела множество сухостойных деревьев и поросль дикорастущих кустарников.

Дмитровские электросети уже выполнили предписание Госадмтехнадзора наполовину: вырубили сухостойные деревья и кустарники, но не убрали порубочные остатки и хворост. После повторного требования инспекторов большую часть остатков собрали и увезли. Сотрудники ведомства будут время от времени проверять состояние ЛЭП.

"Своевременная вырубка сухостойных деревьев и веток вблизи объектов электропередачи - одна из составляющих бесперебойного обеспечения электричеством в населенных пунктах", - добавила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

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