Госадмтехнадзор проверит пляжи и береговые линии

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Опубликовано: 22.05.2017 15:32
Автор: Кирилл Свояков

Специалисты Госадмтехнадзора начали по всей области проверку пляжей, мест отдыха у воды и прибрежных территорий. Некоторые объезды совершаются при участии сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам с использованием их плавсредств.

Цель операции "Пляжи" и "Береговые линии" - подготовить места прибрежного отдыха к началу купально-пляжного сезона, и в дальнейшем следить за состоянием этих территорий и расположенных на них объектов.

На прошлой неделе инспектора уже осмотрели больше 30 прибрежных территорий подмосковных водоёмов и зафиксировали 20 нарушений чистоты, порядка и благоустройства.

"Если пляжи еще пустуют, то в местах отдыха у воды уже начали появляться первые отдыхающие лица, и после их отдыха нашими инспекторами зафиксированы первые нарушения, - рассказала глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева. - В отношении нарушителей вынесено 13 предупреждений и наложено 7 штрафов на сумму 135 000 рублей. Более 90 % зафиксированных инспекторами нарушений заключались в наличии навалов мусора и общей замусоренности территорий. Кроме того, на территории предполагаемых пляжей и мест отдыха у воды зафиксированы посторонние надписи на объектах пляжной инфраструктуры",- подчеркнула Витушева.

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