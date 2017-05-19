Опубликованы графики отключения горячей воды

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Опубликовано: 19.05.2017 15:09
Автор: Кирилл Свояков

В Московской области начались плановые профилактические отключения горячей воды. График отключений размещен на сайте областного Министерства ЖКХ.

Правда, весь Талдомский район, как и городской округ Дубна, из таблицы таинственно исчез.

Напомним, что плановые отключения горячей воды проводятся в рамках подготовки к отопительному периоду и обоснованы необходимостью проведения гидравлических испытаний теплосетей, диагностики и ремонта трубопроводов, тепловых и насосных станций, котельных.

Планируется, что средняя продолжительность отключения горячей воды в многоквартирных домах не превысит двух недель, а в некоторых городах и селах – и 10 дней (например, в отдельных микрорайонах Реутова, Коломны, Мытищ, Химок). Снизить продолжительность профилактических отключений горячей воды позволяют мероприятия по кольцеванию и резервированию теплосистемы. В таких случаях при отключении основного теплоисточника задействуется резервная котельная.

К отопительному сезону 2017-18 гг. на территории Подмосковья будут обследованы и отремонтированы более 2 400 котельных, около 11 000 км теплосетей, 16 000 км водопроводных и 12 500 км канализационных сетей.

График же отключения горячей воды в Дубне составлен пока только компанией «Энерготен».

Большая Волга (котельная на ул. Промышленной, д. 6):

25 мая 20 ч. – 31 мая 6 ч.

10 июля 0 ч. – 14 июля 6 ч.

9 сентября 0 ч. – 11 сентября 6 ч.

Александровка (котельная на ул. Университетской, д. 19, стр. 30):

14 августа 8 ч. – 18 августа 8 ч.

Левый берег (котельная на ул. Тверской, д. 20 А):

1 августа 0 ч. – 11 августа 18 ч.

 

ОГЭ ОИЯИ представит свой график ближе к концу мая.

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