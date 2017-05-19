Дубна отличилась громкостью

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Опубликовано: 19.05.2017 13:20

За нарушение тишины и покоя граждан специалисты Госадмтехнадзора Московской области за неделю выписали штрафов на сумму 230 тысяч рублей.

Взыскания накладывались как в ходе проведения надзорных мероприятий, так и по жалобам подмосковных жителей.

"Административно-технические инспекторы Московской области возбудили 52 административных дела по факту нарушения установленных областным законодательством правил тишины и покоя граждан. Фигурантами дел стали как обычные граждане, шумевшие в неурочное время, так и должностные, а также юридические лица", - сообщила глава ведомства Татьяна Витушева.

Судя по протоколам, больше всего шума во внеурочное время "издают" Истринский район, Дубна и Шатура.

"Нарушители получили 34 предупреждения и 18 штрафов на сумму 230 000 рублей. В числе привлеченных к ответственности и кафе в Химках, владельцу которого штраф за нарушение тишины и покоя выписан уже в третий раз. В соответствии с областным законодательством, размер штрафа с каждым выявленным нарушением увеличивался в соответствии с определенными правовыми актами размерами", - рассказала Витушева.

Напомним, что по закону Московской области "О тишине" делать ремонт, громко слушать музыку и топать нельзя с 21 часа до 8 утра в будни, с 22 часов до 10 утра в выходные и праздничные дни, а также ежедневно – с 13 до 15 часов, чтобы самые маленькие подмосквичи могли спокойно поспать днем.

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