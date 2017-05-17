Памятник Ленину под контролем

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Опубликовано: 17.05.2017 03:04
Автор: Кирилл Свояков

Специалисты Госадмтехнадзора выдали предписание ВРГС убрать и облагородить территорию у памятника Ленину и плотину в Дубне.

Инспекторы адмтехнадзора, проверяя чистоту и благоустроенность дубненских улиц и парков, выявили ряд нарушений в районе плотины, в том числе около памятника В.И. Ленину и постамента памятника И.В. Сталину.

Мусор заполнил урны доверху и валялся вокруг. Деревья и зеленые насаждения в рекреационной зоне гидротехнических сооружений имели "всклокоченный" вид – санитарная обрезка и вырубка не была проведена на момент проверки, некоторые деревья были уже сухостоем или могли вскоре упасть.

Непосредственно на плотине Иваньковского водохранилища инспекторам не понравились грязные забор и тротуар плотины – там оставались следы зимней грязи и остатков противогололёдных реагентов.

"На сегодняшний день инспекторы Госадмтехнадзора Московской области добились обеспечения чистоты и порядка на плотине и у памятника. Сейчас проводятся работы по санитарной вырубке, обрезке и ликвидации аварийных деревьев. Вопрос остается на контроле", - сообщила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

"Надлежащее содержание объектов формирует представление о регионе в целом и создает комфортные условия для жизни людей", - говорится в пресс-релизе адмтехнадзора.

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