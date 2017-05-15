В торфяники добавили 5000 "кубов" воды

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Опубликовано: 15.05.2017 22:30
Автор: Кирилл Свояков

Пожарные знают: когда весной становится сухо и солнечно, пора добавлять воду в гидротехнические сооружения системы обводнения торфяников для профилактики лесных пожаров.

Такие системы представляют собой сеть каналов, с помощью которых можно освоенные месторождения торфа снова превратить в болота.

14 мая из природных водоемов были закачаны первые в этом году 5 000 кубометров воды. "Достались" они системам обводнения торфяников в Павловском Посаде.

И это только начало – весной и летом прошлого года в системы обводнения торфяников на территории Московской области было дополнительно залито около 7 млн кубометров воды.

Обычно закачка воды начинается двумя-тремя неделями раньше, но в этом году выпало очень много осадков – как зимой, так и в первой декаде мая. Работники Московской областной аварийно-восстановительной службы ежедневно отслеживают уровень воды в системах обводнения.

С 2010 года в Подмосковье напитали водой более 74 000 гектаров торфяников, и это служит надежным средством предотвращения масштабных торфяных пожаров. Напомним, что именно в 2010 году пожары стали настоящим бедствием – в Подмосковье тогда произошло более 2 500 пожаров на площади 5 500 гектаров, при этом люди в городах задыхались от смога.

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