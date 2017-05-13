"Безопасный город" станет единым комплексом

Подробности Опубликовано: 13.05.2017 19:45

Демонстрация одного из вариантов технического решения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" прошла 11 мая в Одинцово. Подмосковье входит в число пилотных регионов по внедрению АПК.

Используя единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Одинцовского муниципального района, участники мероприятия воссоздали реагирование на экстремальные ситуации – отрепетировали действия в условиях теракта, пожара в здании, а также паводка. Программа АПК "Безопасный город" автоматически спрогнозировала последствия чрезвычайных ситуаций, рассчитала необходимые силы и средства, оповестила экстренные службы, органы власти и население. Времени потребовалось намного меньше, чем при обычной работе ЕДДС. Эффективность повысилась.

Это второй вид программного обеспечения АПК "Безопасный город", представленного рабочей группе правительства области. В середине апреля делегация подмосковного правительства ознакомилась с программным обеспечением АПК на базе ЕДДС Химок, и в том числе была смоделирована возможность ЧС на объекте, который входит в инфраструктуру Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Вскоре будут рассмотрены и все оставшиеся технические решения АПК.

Межведомственная рабочая группа, оценивающая версии программного обеспечения для АПК "Безопасный город", состоит из представителей областного Министерства государственного управления, информационных технологий и связи, Главного управления региональной безопасности, ГУ МЧС России по Московской области, Министерства здравоохранения, Госжилинспекции, правоохранительных органов, экстренных служб и других ведомств. Выбирать лучший вариант, который внедрят в Подмосковье, группа будет по следующим критериям: функциональность, инновационность, удобство и соответствие поставленным задачам.

"Выбор платформы для АПК "Безопасный город" проводится на конкурсной основе, - сообщил заместитель губернатора Московской области Дмитрий Пестов. - Программный продукт должен быть интегрирован с уже существующими системами в сфере безопасности, отвечать требованиям функциональности и оперативности принятия решений, учитывать особенности Подмосковья как крупного региона с большим населением и множеством социально значимых и стратегически важных объектов. При внедрении "Безопасного города" обязательно должны быть учтены предложения муниципальных образований".

"Безопасный город" включает в себя далеко не только компьютерную программу. Это еще и системы:

видеонаблюдения в общественных местах,

мониторинга экологической и радиационной обстановки,

технического состояния объектов ЖКХ, потенциально опасных объектов,

оповещения населения об угрозах чрезвычайных ситуаций

уже внедренная "Система – 112"

и другие сегменты.

Как мы видим, АПК "Безопасный город" консолидирует все имеющиеся системы общественной безопасности.

В рамках внедрения системы видеонаблюдения в общественных местах в городах Московской области установлено порядка 10 тысяч камер, до конца года их число увеличится до 15 тысяч. Полититка установки видеокамер такова, что они непременно должны висеть во всех местах массового пребывания людей (это парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, самые оживленные пешеходные переходы). Также камерами должны быть оснащены все социально значимые объекты – детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

Предполагается, что АПК "Безопасный город" выведет на новый уровень безопасность жизни на территории Московской области. Внедрять его будут в первую очередь в 2018 году в тех муниципалитетах, где пройдет Чемпионат мира по футболу, в целом же "Безопасный город" в регионе планируется завершить до 2020 года. За это время все участки аппаратно-программного комплекса должны объединиться в единую сеть.