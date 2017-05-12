Некоторые депутаты – за возобновление электричек

Подробности Опубликовано: 12.05.2017 07:03 Автор: Наталья Борозна

11 мая депутаты Дубны встретились с руководством администрации города. Обсудить успели порядка тридцати тем, среди которых самым болезненным оказался вопрос о прекращении движения пассажирских электропоездов на участке вокзал "Большая Волга" – вокзал "Дубна".

Руководитель администрации Александр Усов пояснил: просьба руководства города в адрес РЖД временно прекратить движение электричек была связана с принимаемыми мерами по предотвращению пробок на железнодорожных переездах. Во-первых, в городе ограничивается автомобильное движение в связи с перекрытием улиц, на которых будут копать траншеи для перекладки инженерных сетей. Кроме того, летом и осенью предстоит делать ремонт почти всех городских автодорог.

Депутаты возразили на это, что можно вернуть движение электричек частично – в ранние утренние и вечерние часы. В споре сторон родилось предложение изучить статистику проданных на электрички билетов до отмены движения, а также выявить, удобен ли для пассажиров новый график работы автобусов от институтской части до вокзала "Большая Волга". "Никто не запрещает обсуждать этот вопрос и корректировать ранее принятые решения", – добавил А. А. Усов.

"Далее, – указывается в пресс-релизе мэрии, – обсуждались вопросы о ремонте дворовых территорий, капремонте домов, изменении облика Площади мира, завершении работ на набережной Менделеева, о замене уличного освещения. Отдельной важной темой стало обсуждение вопроса о том, существует ли потенциальная возможность появления в городе новых предприятий с повышенным уровнем опасности и насколько это соответствует Стратегии развития наукограда. По всем обсуждаемым вопросам были даны пояснения, сделаны необходимые поручения или внесены коррективы в процесс их реализации".

Конкретики по всем этим вопросам пока нет, потому что юридически решения еще не утверждены.