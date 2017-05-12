Пожаров в городах и селах стало меньше

Подробности Опубликовано: 12.05.2017 07:01 Автор: Наталья Борозна

Зампред Правительства Московской области Дмитрий Пестов отчитался в количестве техногенных пожаров, произошедших с начала 2017 года в Подмосковье. В домах и квартирах, нежилых помещениях, на производственных объектах и транспорте разгорелось 2227 пожаров.

В аналогичный период прошлого года произошло 2480 пожаров. Число возгораний снизилось на 10 %, а число погибших – на 14 %, что внушает оптимизм. С начала 2017 года подмосковные пожарные спасли из огня 364 человека.

Нельзя сказать, что частота несчастных случаев снизилась сама по себе. Дело в том, что самые популярные причины не-лесных пожаров – неправильная эксплуатация электрических приборов и проблемы с печным оборудованием.

"Количество пожаров удалось снизить благодаря проведению усиленной профилактической работы, – прокомментировал Дмитрий Пестов. – Пожарно-спасательные подразделения Подмосковья регулярно проводят подворовые обходы и разъяснительные беседы с жителями. Наиболее интенсивно профилактика ведется в так называемой "группе риска" – это частные домовладения с печным отоплением, дома и квартиры, в которых проживают неблагополучные граждане. Более того, в ряде муниципальных образований мы начали реализацию пилотных проектов по оснащению жилья из "группы риска" пожарными извещателями. Это позволит ликвидировать бытовые пожары на ранней стадии, тем самым предотвращая гибель и травматизм людей".