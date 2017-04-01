Как не платить штраф за бесхозяйственность

Подробности Опубликовано: 01.04.2017 07:03 Автор: Кирилл Свояков

Начальник территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора Московской области Александр Трухин открыл дубненским начальникам способы избежать штрафов за ненадлежащее содержание территорий возглавляемых ими предприятий и организаций.

Встреча Александра Трухина с руководителями предприятий и предпринимателями прошла в Торгово-промышленной палате Дубны. Трухин подробно остановился на основных направлениях проверок Госадмтехнадзора и требованиях законодательства к содержанию территорий и объектов. Он подчеркнул открытость органов Госадмтехнадзора для консультаций предпринимателей по этим вопросам и привел конкретные примеры из практики работы своего ведомства.

Свои плановые проверки Госадмтехнадзор согласовывает с прокуратурой. План проверок общедоступен и известен предпринимателям. Однако есть отдельная категория проверок, которая осуществляется по жалобам граждан и не требует согласования. В последнее время количество обращений граждан в органы Госадмтехнадзора значительно увеличилось, хотя штат сотрудников территориального отдела небольшой.

В качестве профилактической меры, предупреждающей возможность наложения штрафных санкций на бизнес, Александр Трухин привел опыт взаимодействия органов Госадмтехнадзора с Торгово-промышленной палатой, общественными объединениями и общественными инспекторами.

Подробную информацию о взаимодействии торгово-промышленных палат Московской области с территориальными органами Госадмтехнадзора в рамках программы «Общественная защита» на встрече представил руководитель отдела ТПП Московской области Александр Жильцов. Он отметил, что общественный контроль чистоты и порядка в муниципалитетах Московской области способствовал существенному снижению штрафных санкций на организации и предпринимателей. Члены общественных советов при территориальных органах Госадмтехнадзора, в состав которых входят представители ТПП, внештатные инспекторы Госадмтехнадзора, представители администрации муниципального образования, в ходе рейдов выявляют потенциальные нарушения и дают рекомендации предпринимателям и руководителям организаций для их устранения в разумные сроки, одновременно сообщая о размере возможных штрафных санкций за эти нарушения. Своевременно устраняя выявленные нарушения, предприниматели обеспечивают себе защиту от штрафов со стороны надзорных органов.