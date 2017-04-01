Как не платить штраф за бесхозяйственность

Подробности
Опубликовано: 01.04.2017 07:03
Автор: Кирилл Свояков

Начальник  территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора Московской области Александр Трухин открыл дубненским начальникам способы избежать штрафов за ненадлежащее содержание территорий возглавляемых ими предприятий и организаций.

Встреча Александра Трухина с  руководителями предприятий и предпринимателями прошла в Торгово-промышленной палате Дубны.  Трухин подробно остановился на основных направлениях проверок Госадмтехнадзора и требованиях законодательства к содержанию территорий и объектов. Он подчеркнул открытость органов Госадмтехнадзора для консультаций предпринимателей по этим вопросам и привел конкретные примеры из практики работы своего ведомства.

Свои плановые проверки Госадмтехнадзор согласовывает с прокуратурой. План проверок общедоступен и известен предпринимателям. Однако есть  отдельная категория проверок, которая осуществляется по жалобам граждан и не требует согласования. В последнее время количество обращений граждан в органы Госадмтехнадзора значительно увеличилось, хотя штат сотрудников территориального отдела небольшой.

В качестве профилактической меры, предупреждающей возможность наложения штрафных санкций на бизнес, Александр Трухин привел опыт взаимодействия органов Госадмтехнадзора с Торгово-промышленной палатой, общественными объединениями и общественными инспекторами.

Подробную информацию о взаимодействии торгово-промышленных палат Московской области с территориальными органами Госадмтехнадзора в рамках программы «Общественная защита» на встрече представил руководитель отдела ТПП Московской области Александр Жильцов.  Он отметил, что общественный контроль чистоты и порядка в муниципалитетах Московской области способствовал существенному снижению штрафных санкций на организации и предпринимателей. Члены общественных советов при территориальных органах Госадмтехнадзора, в состав которых входят представители ТПП, внештатные инспекторы Госадмтехнадзора, представители администрации муниципального образования, в ходе рейдов выявляют потенциальные нарушения и дают рекомендации предпринимателям и руководителям организаций для их устранения в разумные сроки, одновременно сообщая о размере возможных штрафных санкций за эти нарушения. Своевременно устраняя выявленные нарушения, предприниматели обеспечивают себе защиту от штрафов со стороны надзорных органов.   

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Все документы оформят в МФЦ Дубны

Все документы оформят в МФЦ Дубны

Герман Клименко назвал Дубну симпатичной

Герман Клименко назвал Дубну симпатичной

В Дубне умерла тренер волейболистов олимпийского резерва

В Дубне умерла тренер волейболистов олим…

Опасная погода сохранится до конца недели

Опасная погода сохранится до конца недел…

Дмитрий Медведев отменил решение двукратно повысить тариф системы «Платон»

Дмитрий Медведев отменил решение двукрат…

Срочно! На улице гололед!

Срочно! На улице гололед!

Электричества не будет у некоторых в Дубне

Электричества не будет у некоторых в Дуб…

Завтра акция «Час Земли»

Завтра акция «Час Земли»

Бизнесменов Дубны примет глава администрации

Бизнесменов Дубны примет глава администр…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Ощадбанк начал брать комиссию за оплату коммуналки
Об этом «ДС» проинформировали в пресс-центре Ощадбанка. В то же время, банк как ...

Магазины Приморья проверят на реализацию «суицидальной» жвачки Five
В Приморском крае в нескольких магазинах найдена жевательная резинка на эмблеме ...

Росстат: годовая инфляция снизилась до 4,3%
Инфляция в РФ уже вторую неделю подряд остается на нулевом уровне, информирует ...

Бездомный в Нижнем Новгороде наловчился сам печатать деньги
В Чебоксарах, где многих жителей все чаще интересует мерседес е цена, задержали ...

Поезд Воронеж — Москва назван лучшим в Российской Федерации по версии туристов
Всего с октября 2016 года, когда по низким ценам можно было купить печи каменки, ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться