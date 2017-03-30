Остановку в Дубне очистили от следов вандализма

Подробности Опубликовано: 30.03.2017 08:13 Автор: ОД

Неравнодушные жители Дубны обратились за помощью в Госадмтехнадзор Подмосковья из-за неприглядного состояния неиспользуемого остановочного павильона на улице Станционной.

При осмотре остановки инспекторы зафиксировали: 90% фасада павильона были покрыты разноцветными надписями в стиле «граффити», которые скорее можно было назвать актом не живописи, а вандализма. Несмотря на сложности в поиске собственника остановочного павильона, инспекторы добились приведения его в надлежащее состояние.

В рамках возбужденного административного дела собственника привлекли к ответственности за ненадлежащее состояние и содержание фасада остановочного павильона и наложили на него административный штраф.

Благодаря личному контролю инспекторов остановочный павильон приведен в надлежащее состояние.

– Конечно же, в большинстве своем собственники не имеют умысла в порче своего имущества, но они несут бремя его содержания и должны принимать меры для поддержания его в должном надлежащем состоянии, – прокомментировала событие начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.