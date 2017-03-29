Строители не должны дискредитировать комфорт Подмосковья

Подробности Опубликовано: 29.03.2017 07:00 Автор: ОД

В наукограде Дубна инспекторы Госадмтехнадзора привлекли к ответственности подрядную организацию за ненадлежащее содержание стройки в процессе проведения земляных работ.

Инспекционный осмотр территории города показал, что организация осуществляющая земляные работы по ремонту и прокладке подземных коммуникаций недобросовестно относится к вопросам обеспечения чистоты и порядка в процессе проведения работ.

В левобережной части города по четырем адресам проводились работы по прокладке подземных коммуникаций путем точечного прокола по улицам Володарского, Макаренко и Хлебозаводская.

При осмотре мест проведения земляных работ сотрудники территориального отдела выявили множество правонарушений: частичное отсутствие ограждений, отсутствие предупреждающих знаков и аварийного освещения. Зафиксированы факты подтопления окружающей территории техническими жидкостями, выноса выкопанной почвы за пределы участка проведения земляных работ, что способствовало загрязнению расположенных вблизи пешеходных зон, тротуаров и внутридворовых проездов.

Ситуация с загрязнянением внутридоворовых проездов и тротуаров вызвало недовольство жителей дома 31 на улице Макаренко, которые обратились за помощью к инспекторам Госадмтехнадзора Московской области. Для оперативного решения проблемы на место были вызваны представители – подрядчика ООО «Монтажспецстрой». Инспекторы добились, чтобы представители подрядчика незамедлительно обеспечили чистоту и порядок во дворе указанного дома.

Все выявленные факты нарушений порядка проведения земляных работ стали основой для возбуждения 4 административных дел в отношении виновного подрядчика, – сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Она отметила, что во время проведения земляных работ и после их завершения благоустройство, чистота и порядок территории в обязательном порядке должны восстанавливаться и не должны дискредитировать комфортное и благоприятное проживание в Подмосковье.