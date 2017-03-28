Хочешь порядка в городе – включайся в общее дело

Подробности Опубликовано: 28.03.2017 13:56 Автор: Наталия Теряева

Субботник для энтузиастов и ремонт дорог обсудил с журналистами на брифинге сегодня утром, 28 марта, заместитель руководителя администрации Дубны по ЖКХ и транспорту Максим Данилов.

В Дубне, как и во всех муниципалитетах Московской области 8 апреля пройдет подготовительный к областному городской субботник. Энтузиасты чистоты в городе выйдут убирать зимний мусор и собрать прошлогоднюю листву с улиц и из дворов. Общеобластной субботник состоится 22 апреля.

На субботнике общественности города муниципалитет предлагает вскопать клумбы, высадить саженцы деревьев и кустов, засеять газоны, отремонтировать и покрасить заборы, скамейки и детские качели, подготовить цветники к высадке рассады, отсыпать пешеходные дорожки в парках, освежить краской цоколи фасадов.

Нужно провести санитарную очистку от мусора дренажных канав и труб для отвода ливневых и грунтовых вод.

По словам Максима Данилова, в Дубне, в дополнение к областным субботникам, благоустройство города силами энтузиастов-общественников продлится с 5 апреля по 5 мая.

Оргкомитет по подготовке и проведению месячника благоустройства составили представители руководства администрации Дубны и руководители предприятий города.

Перечень работ, которые будут проведены во время месячника благоустройства с 5 апреля по 5 мая, утвержден постановлением администрации Дубны. Цитируем его:

«Предложить управляющим компаниям, ТСЖ обеспечить в срок до 5 мая 2017 года:

- Уборку придомовых территорий обслуживаемого жилищного фонда с участием жителей города.

- Текущий ремонт и покраску детского игрового и спортивного оборудования.

- Ремонт входных дверей жилых домов, их покраску и остекление. Ремонт подвальных окон и вентиляционных продухов.

- Ремонт, покраску фасадов жилых домов.

- Ремонт и покраску контейнерных площадок, очистку мусоропроводов.

МАУ «Городские парки» обеспечить:

- Уборку территорий лесопарковых зон и зон отдыха.

- Вывоз мусора сразу после субботников, проводимых силами Администрации.

- Санитарную обрезку, кронирование зеленых насаждений.

- Побелку стволов деревьев в садово-парковом хозяйстве, вдоль обочин городских дорог.

- Проведение работ по ремонту, реставрации и благоустройству воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников, стел и других памятных знаков.

- Заготовку посадочного материала.

- Определение мест высадки деревьев и кустарников.

- Проведение подготовки городских фонтанов к сезону эксплуатации.

Предложить владельцам индивидуальных жилых домов произвести:

- Уборку территорий, прилегающих к домовладению.

- Ремонт, покраску ограждений (заборов).

- Заключение договоров со специализированной организацией на вывоз и утилизацию бытового мусора и жидких нечистот.

Предложить ОАО ДЭП № 25, Мосавтодор обеспечить:

- Уборку федеральной дороги (А104) и полосы отвода, проходящих по территории г. Дубны, вырубку сухостоя и уборку валежника в полосе отвода.

- Текущий ремонт, помывку и покраску дорожных знаков, дорожного ограждения и остановочных павильонов, нанесение разметки.

Рекомендовать ОАО «РЖД» обеспечить уборку территорий, прилегающих к объектам железной дороги, находящихся в черте города, в пределах установленной полосы отвода, отремонтировать настилы на ж/д переездах, произвести покраску опор наружного освещения и знаков на ж/д переездах, а также ремонт асфальто-бетонного покрытия дорожного полотна в зоне ответственности.

Предложить ОАО «Энергия-Тензор», ОГЭ ОИЯИ, ОАО «ПТО ГХ» привести в надлежащее состояние наземные части линейных коммуникаций, ООО «МосОблСвет» – покрасить опоры наружного освещения и здания ТП.

Рекомендовать МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области» обеспечить:

- Уборку территорий городского и загородного кладбищ, а также прилегающих к ним территорий и текущий ремонт, покраску ограждений.

- Завоз песка на загородное кладбище для благоустройства территории.

Предложить ООО «Российско-финская компания «Экосистема» обеспечить:

- Ликвидацию на территории города несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов;

- Выдачу талонов организациям, предприятиям и учреждениям на вывоз мусора и бесперебойный прием этого мусора на полигоне Клинского района «Алексинский карьер».

Предложить ИП «Саблина» провести работы по приведению в нормативное состояние полос отвода, обочин, откосов автомобильных дорог общего пользования города Дубны.

Предложить Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования Московской области Международному Университету природы, общества и человека «Дубна» организовать:

- Уборку подведомственной территории и прилегающей к ней территории, ремонт и покраску ограждений (заборов).

- Посадку зеленых насаждений на территории студенческого городка.

- Наведение порядка в лесопарковой зоне в районе ул. Дружбы.

Заместителям руководителя администрации, начальникам управлений и отделов администрации организовать взаимодействие и предложить предприятиям, организациям, учреждениям в соответствии с перечнем закрепленных территорий за предприятиями, организациями и учреждениями по благоустройству, наведению чистоты и порядка в 2017 г. в срок до 5 мая 2017 г.:

- Провести силами коллективов подведомственных организаций уборку закрепленных территорий и прилегающих территорий, ремонт и покраску ограждений (заборов), санитарную обрезку деревьев и кустарников.

- Обеспечить систематический вывоз мусора силами организаций, проводивших уборку».

На брифинге были названы 48 участков дорог Дубны (здесь), которые в 2017 году подвергнутся капитальному ремонту. В зависимости от состояния конкретных участков дорог речь идет либо о фрезеровании краев отдельной ямы и заполнении ее асфальтом, либо о снятии пятисантиметрового слоя всего дорожного полотна и укладки на очищенную, ровную поверхность нового асфальта.

Техзадание и всю документацию для заключения контракта на каптальный ремонт дорог в Дубне подготовило правительство Московской области. Оно же выделило финансы для этих работ на общей площади около 330 тысяч кв. метров.

Наряду с конкурсом на проведение ремонтных работ будет проведен конкурс на определение контролирующей организации. Замруководителя муниципалитета Максим Данилов пригласил группы активных граждан контролировать процесс ремонта со своей стороны и информировать о происходящем администрацию города.