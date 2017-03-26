Не убрал вовремя – штраф 20 тысяч

Подробности Опубликовано: 26.03.2017 06:51 Автор: ОД

Судебные приставы возбудили 26 дел по фактам неисполнения предписаний Госадмтехнадзора. На лиц, своевременно не исполнивших требования инспекторов, наложено 26 штрафов на сумму свыше 250 тысяч рублей.

В числе лиц, проигнорировавших требования службы, и привлеченных за это к ответственности, 8 должностных лиц администраций муниципальных образований Московской области, – сказала Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Если нарушитель по объективным причинам не успевает исполнить предписание службы, он может ходатайствовать о продлении срока исполнения. В этом случае Госадмтехнадзор, как правило всегда идет навстречу, предоставляя отсрочку исполнения. Однако, если нарушители без ходатайства пропускают отведенные им сроки, это грозит им штрафом.

– В соответствии с кодексом об административных правонарушениях РФ подобная «забывчивость» будет грозить гражданам штрафом до 500 рублей, должностным лицам – до 2 тысяч рублей и юридическим лицам – до 20 тысяч рублей, – пояснила Витушева.