Рыбаки ободрали теплотрассу, чтобы погреться

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Опубликовано: 24.03.2017 08:00
Автор: Никита Крутиков

Сотрудники госадмтехнадзора в Дмитровском районе обнаружили ободранную наземную теплотрассу в поселке Рыбное сельского поселения Якотское.

На десятиметровом отрезке теплотрассы у здания котельной отсутствовало изоляционное покрытие. Выяснилось, что защитный слой изоляции испорчен местными рыбаками, которые любят погреться, возвращаясь с рыбалки на расположенных неподалеку прудах. – Отрезок теплотрассы находится на обслуживании у компании ООО «Дмитровтеплосервис». В отношении ответственного лица возбуждено административное дело и выдано предписание на устранение нарушений. В кратчайшие сроки предписание исполнено, изоляционный слой восстановлен, – сообщила по этому поводу Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

О безумии некоторых любителей рыбалки сколько ни говори, а им все – что слону дробина. Пока для них не приходит время распрощаться с жизнью. Уж сколько их вразумляли, что рыбачить на тонком льду опасно. До них не доходит. Очередная жертва рыбалки ушла под лед 23 марта в полынье Иваньковского водохранилища, в полутора километрах от берега. Двое рыбаков сели с удочками в месте, что спасателям оказалось непросто к ним добраться черех огромные промоины во льду. Один рыбак упал в полынью, другой бросился ему на помощь и утонул. Первого спас еще один рыбак, который успел добежать до места трагедии с берега водохранилища.

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