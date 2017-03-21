Найдите ваш дом в программе капремонта

Подробности Опубликовано: 21.03.2017 06:30 Автор: Кирилл Свояков

Интерактивная карта домов, подлежащих капитальному ремонту в Подмосковье в 2017 году, появилась на сайте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Ее можно найти по адресу: http://fkr-mosreg.ru/geo/index17.php без предварительной регистрации.

– Каждый житель может получить актуальную информацию об объеме и видах запланированных работ на этот год, финансовую информацию о своем доме, в том числе подробную информацию о платежном агенте, о годе постройки дома, об общем количестве квартир и площадях, общей сумме финансирования ремонта, адресе и телефонах территориального управления ГБУ “Управления технического надзора капитального ремонта” по своему муниципальному району, куда можно направить жалобу на подрядную организацию», – подсказывает жителям Подмосковья министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого фонда в Подмосковье в 2017 году запланирован капитальный ремонт более 3 тысяч многоквартирных домов, в том числе более 720 домов будет отремонтировано комплексно.

В Дубне программа капитального ремонта на 2017 год включает 35 домов, на которые будет потрачено 124 738 980 рублей из средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области..

В двух домах наукограда по программе капремонта заменят лифты, в 33 домах проведут ремонт кровли, замену коммуникаций и ремонт фасадов.

На Большой Волге в программу вошли 8 домов, на Черной Речке – 1, в левобережье – 16 и институтской части города – 10. В основном, это здания 50-60-х годов постройки.



Адресный перечень домов с указанием видов работ

Большая Волга

Ул. Школьная, д. 8

– замена 4-х лифтов, ремонт 4-х лифтовых шахт.

Стоимость работ: 7 229 833 рублей.

Ул. Школьная, д. 10

– замена 4-х лифтов, ремонт 4-х лифтовых шахт.

Стоимость работ: 7 229 833 рублей.

Ул. Попова, д. 5

Ремонт крыши:

- ремонт мягкой рулонной кровли крыши, без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения площадью 639 м².

Стоимость работ: 1 072 475 рублей.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (4 912 м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (4 912 м²),

– замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (4 912 м²),

– замена стояков системы канализации (4 912 м²)

Стоимость работ: 6 649 893 рублей.

ул. Попова, д. 14

Ремонт крыши:

- ремонт мягкой рулонной кровли крыши, без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения площадью 2 50 9 м²

Стоимость работ: 4 214 157 рублей.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (15 570 м²),

– замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (15 570 м²);

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (15 570 м²);

– замена стояков системы канализации (15 570 м²).

Стоимость работ: 21 079 929 рублей.

Проспект Боголюбова, д. 34

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (626 м²),

– замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой (448 м²),

– замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (626 м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (626 м²),

– замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой (448 м²),

– замена стояков системы канализации (626 м²).

Стоимость работ: 1 843 944 рублей.

Проспект Боголюбова, д. 36

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (623 м²),

– замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой (448 м²),

– замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой = 623 м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (623 м²),

– замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой (448 м²),

– замена стояков системы канализации (623 м²).

Стоимость работ: 1 840 153 рублей.

Проспект Боголюбова, д. 37

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (624 м²),

– замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой (460 м²),

– замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (624 м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (624 м²),

– замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой (460 м²),

– замена стояков системы канализации (624 м²)

Стоимость работ: 1 868 079 рублей.

Проспект Боголюбова, д. 38

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (578 м²),

– замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой (395м²),

– замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (578 м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (578 м²),

– замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой (395м²),

– замена стояков системы канализации (стояки) = 578м²)

Стоимость работ: 1 661 231 рублей.

Левый берег

1-й Театральный проезд, д. 3

Ремонт фасада:

– ремонт кирпичного фасада (2 404 м²), включая замену системы наружного водостока, ремонт балконных плит (155 м²), ремонт козырьков подъездов.

Стоимость работ: 4 965 712 рублей.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (2 574м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (2 574 м²),

– замена стояков системы канализации (2 574 м²)

Стоимость работ: 2 599 918 рублей.

2-й Театральный проезд, д. 4

Ремонт фасада:

– ремонт кирпичного фасада (2 352м²), включая замену системы наружного водостока, ремонт балконных плит (116 м²), ремонт козырьков подъездов.

Стоимость работ: 4 621 273 рублей.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (2 522м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (2 522м²),

– замена стояков системы канализации (2 522 м²)

Стоимость работ: 2 548 093 рублей.

1-й Театральный проезд, д. 5

Ремонт фасада:

– ремонт кирпичного фасада (1 475м²), включая замену системы наружного водостока, ремонт балконных плит (97 м²), ремонт козырьков подъездов.

Стоимость работ: 3 094 020 рублей.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (2 016м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (2 016м²),

– замена стояков системы канализации (2 016м²)

Стоимость работ: 2 036 212 рублей.

2-й Театральный проезд, д. 6

Ремонт фасада:

– ремонт кирпичного фасада (1 502м²), включая замену системы наружного водостока, ремонт балконных плит (97 м²), ремонт козырьков подъездов.

Стоимость работ: 3 134 910 рублей.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (2 004м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (2 004м²),

– замена стояков системы канализации (2 004м²)

Стоимость работ: 2 024 493 рублей.

Ул. Ленина, д. 7

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (923 м²),

– замена стояков системы канализации (923 м²)

Стоимость работ: 707 995 рублей.

Ул. Ленина, д. 8

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (658м²),

– замена стояков системы канализации (658м²)

Стоимость работ: 504 965 рублей.

Ул. Ленина, д. 10

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (657 м²),

– замена стоков системы канализации (657 м²)

Стоимость работ: 504 274 рублей.

Ул. Ленина, д. 12

Ремонт крыши:

– ремонт кровли из асбестоцементных листов (720 м²).

Стоимость работ: 1 028 388 рублей.

Ул. Ленина, д. 13

Ремонт фасада:

– ремонт кирпичного фасада (1 641 м²).

Стоимость работ: 2 406 367 рублей.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (1 625 м²),

– замена стояков системы канализации (1 625 м²),

– замена системы канализации (подвал, 892 м²).

Стоимость работ: 1 627 843 рублей.

Ул. Ленина, д. 14

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (577 м²),

– замена стояков системы канализации (577 м²).

Стоимость работ: 442 890 рублей.

Ул. Ленина, д. 16

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (1 430 м²),

– замена стояков системы канализации (1 430 м²).

Стоимость работ: 1 097 096 рублей.

Ул. Карла Маркса, д. 5

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (648 м²),

– замена стояков системы канализации (648 м²).

Стоимость работ: 497 062 рублей.

Ул. Карла Маркса, д. 6

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (662 м²),

– замена стояков системы канализации (662 м²).

Стоимость работ: 507 881 рублей.

Ул. Октябрьская, д. 19

Ремонт крыши:

– ремонт кровли из асбестоцементных листов (1 560м²).

Стоимость работ: 4 081 563 рублей.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (2 806 м²),

– замена стояков системы канализации (2 806 м²),

Стоимость работ: 2 152 758 рублей.

Ул. Октябрьская, д. 21

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (2 975 м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (2 975м²),

– замена стояков системы канализации (2 975 м²)

Стоимость работ: 3 005 220 рублей.

Ул. Октябрьская, д. 23

Ремонт крыши:

– ремонт кровли из асбестоцементных листов (площадь кровли 1 400 м²).

Стоимость работ: 3 662 942 рублей.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (1 964 м²),

– замена стояков системы канализации (1 964 м²)

Стоимость работ: 1 506 915 рублей.

Институтская часть

Ул. Моховая, д. 13

Ремонт крыши:

– ремонт мягкой рулонной кровли, без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения (площадь кровли 649 м²)

Стоимость работ: 1 089 941 рублей.

Ул. Молодежная, д. 2

Ремонт крыши:

– ремонт кровли из асбестоцементных листов (площадь кровли 717 м²).

Стоимость работ: 1 023 674 рублей.

Ул. Молодежная, д. 4

Ремонт крыши:

– ремонт кровли из асбестоцементных листов (площадь кровли 753 м²).

Стоимость работ: 1 075 379 рублей.

Ул. Мира, д. 4

Ремонт крыши:

– ремонт кровли из асбестоцементных листов (площадь кровли 608 м²).

Стоимость работ: 868 987 рублей.

Ул. Мира, д. 12

Ремонт крыши:

– ремонт кровли из асбестоцементных листов (площадь кровли 630 м²).

Стоимость работ: 899 839 рублей.

Ул. Мира, д. 14

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (1 838 м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (1 838м²),

– замена стояков системы канализации (1 838 м²)

Стоимость работ: 1 857 199 рублей.

Ул. Мира, д. 20

Ремонт фасада:

– ремонт кирпичного фасада (1 210м²), включая замену системы наружного водостока и ремонт балконных плит (60 м²).

Стоимость работ: 2 254 909 рублей.

Ремонт крыши:

– ремонт кровли из асбестоцементных листов (площадь кровли = 884 м²).

Стоимость работ: 1 262 631 рублей.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (1 525 м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (1 525м²),

– замена стояков системы канализации (1 525 м²)

Стоимость работ: 1 540 191 рублей.

Ул. Ленинградская, д. 22

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (840 м²),

– замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (840м²),

– замена стояков системы канализации (840м²).

Стоимость работ: 932 793 рублей.

Ул. Жолио Кюри, д. 5

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (504 м²),

– замена стояков системы канализации (504 м²).

Стоимость работ: 386 723 рублей.

Ул. Вавилова, д. 10

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (445 м²),

– замена стояков системы канализации (445 м²).

Стоимость работ: 341 145 рублей.

Черная речка

Ул. Московская, д. 4

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

– замена стояков центрального отопления без отопительных приборов (5 507м²),

– замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (5 507 м²),

– замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой (5 507 м²),

– замена стояков системы канализации (5 507м²).

Стоимость работ: 7 456 556 рублей.

Не забудьте проконтролировать ремонтыне работы и трату денег на них.