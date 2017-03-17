Дубна лучше Протвино и хуже Электрогорска
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- Опубликовано: 17.03.2017 09:13
- Автор: Кирилл Свояков
Итоги уборки улиц от снега и льда в Подмосковье отразились в зимнем рейтинге муниципалитетов. Рейтинг составил и опубликовал Госадмтехнадзор.
Озвучила зимний рейтинг чистоты, порядка и благоустройства, составленный Госадмтехнадзором по итогам трех прошедших зимних месяцев, руководитель ведомства Татьяна Витушева на пресс-конференции в информагентстве «Интерфакс».
Муниципалитеты разделили на четыре категории в зависимости от степени урбанизации, территориального развития и прочих особенностей. Каждый муниципалитет оценивался по 30 критериям.
– Приоритет имел вопрос исполнения требований по зимней уборке территории, кроме того учитывались безопасность детских игровых площадок в зимнее время, удовлетворенность жителей Подмосковья уровнем зимней уборки и содержания территорий муниципалитетов в целом, состояние всего комплекса объектов надзора, с учетом сезонно актуальных объектов, таких как теплотрассы и объекты наружного освещения, – перечислила Татьяна Витушева наиболее весомые критерии в расчете рейтинга.
Лучшими, как и в прошлом году, остались в своих группах Мытищи, Долгопрудный, Шаховская и Электрогорск. Среди аутсайдеров оказались Солнечногорский и Ступинский районы, города Электросталь и Черноголовка. Дубна не сдвинулась ни вверх, ни вниз.
|Зимний рейтинг муниципалитетов Московской области 2016-2017 г.
|Место
|Муниципальное образование
|1
|Мытищи г.о.
|2
|Подольск г.о.
|3
|Домодедово г.о.
|4
|Одинцовский м.р.
|5
|Люберецкий м.р.
|6
|Раменский м.р.
|7
|Наро-Фоминский м.р.
|8
|Истринский м.р.
|9
|Дмитровский м.р.
|10
|Ленинский м.р.
|11
|Ногинский м.р.
|12
|Красногорский м.р.
|13
|Балашиха г.о.
|14
|Щелковский м.р.
|15
|Пушкинский м.р.
|16
|Солнечногорский м.р.
|1
|Долгопрудный г.о.
|2
|Реутов г.о.
|3
|Химки г.о.
|4
|Королёв г.о.
|5
|Коломна г.о.
|6
|Серпухов г.о.
|7
|Жуковский г.о.
|8
|Орехово-Зуево г.о.
|9
|Электросталь г.о.
|1
|го Шаховская
|2
|го Серебряные Пруды
|3
|го Егорьевск
|4
|Зарайский мр
|5
|го Озеры
|6
|Сергиево-Посадский мр
|7
|Чеховский мр
|8
|Клинский мр
|9
|Луховицкий мр
|10
|Лотошинский мр
|11
|Можайский мр
|12
|Шатурский мр
|13
|Серпуховский мр
|14
|Павлово-Посадский мр
|15
|Орехово-Зуевский мр
|16
|Талдомский мр
|17
|Воскресенский мр
|18
|Рузский мр
|19
|Волоколамский мр
|20
|Коломенский мр
|21
|го Кашира
|22
|Ступинский мр
|1
|Электрогорск г.о.
|2
|Бронницы г.о.
|3
|Лобня г.о.
|4
|Дзержинский г.о.
|5
|Власиха ЗАТО
|6
|Краснознаменск ЗАТО
|7
|Пущино г.о.
|8
|Дубна г.о.
|9
|Лосино-Петровский г.о.
|10
|Восход ЗАТО
|11
|Молодёжный ЗАТО
|12
|Котельники г.о.
|13
|Красноармейск г.о.
|14
|Фрязино г.о.
|15
|Звенигород г.о.
|16
|Лыткарино г.о.
|17
|Рошаль г.о.
|18
|Звёздный городок ЗАТО
|19
|Протвино г.о.
|20
|Ивантеевка г.о.
|21
|Черноголовка г.о.
А вот как выглядел зимний рейтинг уборки Подмосковья в прошлом году:
|Зимний рейтинг муниципалитетов Московской области 2015/2016 г.
|№ п/п
|Муниципальное образование
|Балл
|Группа 1
|1
|го Мытищи
|68.570
|2
|го Домодедово
|66.411
|3
|Одинцовский мр
|62.270
|4
|Люберецкий мр
|59.418
|5
|Дмитровский мр
|51.497
|6
|Истринский мр
|50.996
|7
|Красногорский мр
|49.733
|8
|го Подольск
|47.177
|9
|Солнечногорский мр
|47.164
|10
|Наро-Фоминский мр
|46.924
|11
|Щелковский мр
|45.595
|12
|Пушкинский мр
|45.154
|13
|Ленинский мр
|40.549
|14
|Ногинский мр
|37.128
|15
|го Балашиха
|36.990
|16
|Раменский мр
|35.486
|Группа 2
|1
|го Химки
|79.556
|2
|го Реутов
|72.138
|3
|го Долгопрудный
|65.659
|4
|го Коломна
|62.954
|5
|го Королёв
|58.739
|6
|го Жуковский
|54.749
|7
|го Электросталь
|46.598
|8
|го Орехово-Зуево
|45.852
|9
|го Серпухов
|41.803
|Группа 3
|1
|го Шаховская
|77.846
|2
|го Озеры
|74.627
|3
|го Серебряные Пруды
|73.424
|4
|Клинский мр
|70.670
|5
|го Егорьевск
|68.204
|6
|Зарайский мр
|67.383
|7
|Павлово-Посадский мр
|64.957
|8
|Шатурский мр
|64.023
|9
|Чеховский мр
|62.715
|10
|Можайский мр
|61.687
|11
|Сергиево-Посадский мр
|61.099
|12
|Орехово-Зуевский мр
|59.510
|13
|Луховицкий мр
|59.276
|14
|Воскресенский мр
|58.964
|15
|Серпуховский мр
|58.834
|16
|Рузский мр
|55.301
|17
|Волоколамский мр
|54.915
|18
|Ступинский мр
|54.286
|19
|Талдомский мр
|54.132
|20
|Коломенский мр
|51.660
|21
|Лотошинский мр
|48.753
|22
|го Кашира
|48.380
|Группа 4
|1
|го Электрогорск
|74.688
|2
|го Дзержинский
|72.306
|3
|го Власиха
|68.080
|4
|го Бронницы
|67.378
|5
|го Краснознаменск
|65.002
|6
|го Лобня
|62.859
|7
|го Звенигород
|61.034
|8
|го Дубна
|58.147
|9
|го Молодежный
|55.350
|10
|го Звездный городок
|54.392
|11
|го Лосино-Петровский
|54.028
|12
|го Фрязино
|52.256
|13
|го Протвино
|50.367
|14
|го Ивантеевка
|49.923
|15
|го Лыткарино
|46.379
|16
|го Черноголовка
|46.355
|17
|го Восход
|46.332
|18
|го Красноармейск
|46.150
|19
|го Котельники
|45.717
|20
|го Пущино
|41.978
|21
|го Рошаль
|39.729