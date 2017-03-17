Дубна лучше Протвино и хуже Электрогорска

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Опубликовано: 17.03.2017 09:13
Автор: Кирилл Свояков

Итоги уборки улиц от снега и льда в Подмосковье отразились в зимнем рейтинге муниципалитетов. Рейтинг составил и опубликовал Госадмтехнадзор.

Озвучила зимний рейтинг чистоты, порядка и благоустройства, составленный Госадмтехнадзором по итогам трех прошедших зимних месяцев, руководитель ведомства Татьяна Витушева на пресс-конференции в информагентстве «Интерфакс».

Муниципалитеты разделили на четыре категории в зависимости от степени урбанизации, территориального развития и прочих особенностей. Каждый муниципалитет оценивался по 30 критериям.

– Приоритет имел вопрос исполнения требований по зимней уборке территории, кроме того учитывались безопасность детских игровых площадок в зимнее время, удовлетворенность жителей Подмосковья уровнем зимней уборки и содержания территорий муниципалитетов в целом, состояние всего комплекса объектов надзора, с учетом сезонно актуальных объектов, таких как теплотрассы и объекты наружного освещения, – перечислила Татьяна Витушева наиболее весомые критерии в расчете рейтинга.

Лучшими, как и в прошлом году, остались в своих группах Мытищи, Долгопрудный, Шаховская и Электрогорск. Среди аутсайдеров оказались Солнечногорский и Ступинский районы, города Электросталь и Черноголовка. Дубна не сдвинулась ни вверх, ни вниз.

Зимний рейтинг муниципалитетов Московской области 2016-2017 г.
Место Муниципальное образование
 
1 Мытищи г.о.
2 Подольск г.о.
3 Домодедово г.о.
4 Одинцовский м.р.
5 Люберецкий м.р.
6 Раменский м.р.
7 Наро-Фоминский м.р.
8 Истринский м.р.
9 Дмитровский м.р.
10 Ленинский м.р.
11 Ногинский м.р.
12 Красногорский м.р.
13 Балашиха г.о.
14 Щелковский м.р.
15 Пушкинский м.р.
16 Солнечногорский м.р.
 
1 Долгопрудный г.о.
2 Реутов г.о.
3 Химки г.о.
4 Королёв г.о.
5 Коломна г.о.
6 Серпухов г.о.
7 Жуковский г.о.
8 Орехово-Зуево г.о.
9 Электросталь г.о.
 
1 го Шаховская
2 го Серебряные Пруды
3 го Егорьевск
4 Зарайский мр
5 го Озеры
6 Сергиево-Посадский мр
7 Чеховский мр
8 Клинский мр
9 Луховицкий мр
10 Лотошинский мр
11 Можайский мр
12 Шатурский мр
13 Серпуховский мр
14 Павлово-Посадский мр
15 Орехово-Зуевский мр
16 Талдомский мр
17 Воскресенский мр
18 Рузский мр
19 Волоколамский мр
20 Коломенский мр
21 го Кашира
22 Ступинский мр
 
1 Электрогорск г.о.
2 Бронницы г.о.
3 Лобня г.о.
4 Дзержинский г.о.
5 Власиха ЗАТО
6 Краснознаменск ЗАТО
7 Пущино г.о.
8 Дубна г.о.
9 Лосино-Петровский г.о.
10 Восход ЗАТО
11 Молодёжный ЗАТО
12 Котельники г.о.
13 Красноармейск г.о.
14 Фрязино г.о.
15 Звенигород г.о.
16 Лыткарино г.о.
17 Рошаль г.о.
18 Звёздный городок ЗАТО
19 Протвино г.о.
20 Ивантеевка г.о.
21 Черноголовка г.о.

А вот как выглядел зимний рейтинг уборки Подмосковья в прошлом году:

Зимний рейтинг муниципалитетов Московской области 2015/2016 г.
№ п/п Муниципальное образование Балл
Группа 1
1 го Мытищи 68.570
2 го Домодедово 66.411
3 Одинцовский мр 62.270
4 Люберецкий мр 59.418
5 Дмитровский мр 51.497
6 Истринский мр 50.996
7 Красногорский мр 49.733
8 го Подольск 47.177
9 Солнечногорский мр 47.164
10 Наро-Фоминский мр 46.924
11 Щелковский мр 45.595
12 Пушкинский мр 45.154
13 Ленинский мр 40.549
14 Ногинский мр 37.128
15 го Балашиха 36.990
16 Раменский мр 35.486
Группа 2
1 го Химки 79.556
2 го Реутов 72.138
3 го Долгопрудный 65.659
4 го Коломна 62.954
5 го Королёв 58.739
6 го Жуковский 54.749
7 го Электросталь 46.598
8 го Орехово-Зуево 45.852
9 го Серпухов 41.803
Группа 3
1 го Шаховская 77.846
2 го Озеры 74.627
3 го Серебряные Пруды 73.424
4 Клинский мр 70.670
5 го Егорьевск 68.204
6 Зарайский мр 67.383
7 Павлово-Посадский мр 64.957
8 Шатурский мр 64.023
9 Чеховский мр 62.715
10 Можайский мр 61.687
11 Сергиево-Посадский мр 61.099
12 Орехово-Зуевский мр 59.510
13 Луховицкий мр 59.276
14 Воскресенский мр 58.964
15 Серпуховский мр 58.834
16 Рузский мр 55.301
17 Волоколамский мр 54.915
18 Ступинский мр 54.286
19 Талдомский мр 54.132
20 Коломенский мр 51.660
21 Лотошинский мр 48.753
22 го Кашира 48.380
Группа 4
1 го Электрогорск 74.688
2 го Дзержинский 72.306
3 го Власиха 68.080
4 го Бронницы 67.378
5 го Краснознаменск 65.002
6 го Лобня 62.859
7 го Звенигород 61.034
8 го Дубна 58.147
9 го Молодежный 55.350
10 го Звездный городок 54.392
11 го Лосино-Петровский 54.028
12 го Фрязино 52.256
13 го Протвино 50.367
14 го Ивантеевка 49.923
15 го Лыткарино 46.379
16 го Черноголовка 46.355
17 го Восход 46.332
18 го Красноармейск 46.150
19 го Котельники 45.717
20 го Пущино 41.978
21 го Рошаль 39.729

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