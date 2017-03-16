«Студентка» в Дубне нарушает чистоту и порядок

Подробности Опубликовано: 16.03.2017 09:23 Автор: Никита Крутиков

В Дубне инспекторы Госадмтехнадзора Московской области привлекли к ответственности молодежное заведение «Студентка» за нарушение чистоты и порядка.

В ходе осуществления надзорных мероприятий по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории наукограда Дубна, инспекторы административно-технического надзора на улице Дачной выявили факт несоблюдения чистоты и порядка молодежным заведением «Студентка».

При осмотре территории вокруг заведения зафиксировано наличие навалов мусора в виде стеклянной и пластиковой тары. Урна, предназначенная для накопления отходов выломлена с основанием и сброшена вне места установления.

– За ненадлежащее состояние и содержание прилегающей территории, несвоевременное и некачественное проведение уборки мест общественного пользования в отношении виновного лица возбуждено и рассмотрено административное дело с назначением наказания в виде штрафа. В настоящий момент нарушение устранено, прилегающая территория приведена в надлежащее состояние, – сообщила главный инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Она отметила, что обеспечение чистоты и порядка на прилегающих территориях объектов торговли и общественного питания должно осуществляться своевременно и качественно, не нарушая прав на благоприятную и комфортную среду местных жителей и гостей города.