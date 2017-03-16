«Студентка» в Дубне нарушает чистоту и порядок

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Опубликовано: 16.03.2017 09:23
Автор: Никита Крутиков

В Дубне инспекторы Госадмтехнадзора Московской области привлекли к ответственности молодежное заведение «Студентка»  за нарушение чистоты и порядка.

В ходе осуществления надзорных мероприятий  по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории наукограда Дубна, инспекторы административно-технического надзора  на улице Дачной выявили факт несоблюдения чистоты и порядка молодежным заведением «Студентка».

При осмотре территории вокруг заведения зафиксировано наличие  навалов мусора в виде стеклянной и пластиковой тары. Урна, предназначенная для накопления  отходов   выломлена с основанием и сброшена вне места установления.

– За ненадлежащее состояние и содержание прилегающей территории, несвоевременное и некачественное проведение уборки мест общественного пользования в отношении виновного лица возбуждено и рассмотрено  административное дело с назначением наказания в виде штрафа. В настоящий момент нарушение устранено, прилегающая территория приведена в надлежащее состояние, – сообщила главный инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Она отметила, что обеспечение чистоты и порядка на прилегающих территориях объектов торговли и общественного питания должно осуществляться своевременно и качественно, не нарушая прав на благоприятную и комфортную среду местных жителей и гостей города.

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