Мусор на площади Мира в Дубне поделили

Подробности Опубликовано: 14.03.2017 05:16 Автор: Кирилл Свояков

Три управляющих компании Дубны не могли разобраться, кто из них должн убирать мусор с контейнерной площадки в центре города. Гордиев узел разрубил адмтехнадзор.

Неравнодушный житель наукограда обратился за помощью в территориальный одел Госадмтехнадзора Московской области. Проблема заключалось в том, что контейнерную площадку у дома № 4 по улице Мира обслуживают три управляющие компании. Количество обслуживающих управляющих компаний никак не сказывалось на качестве обслуживания места сбора мусора.

В ходе осмотра контейнерной площадки инспекторы подтвердили факт ненадлежащего состояния мусорных контейнеров. Зафиксировано скопление большого количества твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на прилегающей к площадке территории. Очевидно, что несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов и переполненные контейнеры, вынуждали жителей складировать мусор возле контейнерной площадки.

Сотрудники территориального отдела установили, что одна из управляющих компаний недобросовестно относилась к своим обязанностям, что повлекло образование навалов мусора. За совершенное правонарушение в отношении управляющей компании возбуждено и рассмотрено административное дело, с применением штрафных санкций.

По результатам принятых инспекторами мер контейнерная площадка и прилегающая к ней территория очищены от твердых бытовых отходов и мусора. Чистота и порядок во дворе жилого дома обеспечены. Адмтехнадзор решил очередную проблему, беспокоившую жителей.