Госадмтехнадзор начинает операцию «Паводок»
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- Опубликовано: 12.03.2017 00:45
- Автор: Никита Крутиков
В период таяния снега инспекторы работают на предупреждение подтоплений территорий Подмосковья.
Руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева рассказала о начале операции «Паводок», проводимой ведомством в весенний период.
– Объектами операции «Паводок» являются ливневые канализации, водоотводные каналы, ливнеприемные колодцы, гидросооружения, – раскрыла содержание операции «Паводок» руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. – Чаще всего выявляемые нарушения касаются ненадлежащего содержания люков и дождеприемных колодцев, нарушения изоляции наземных линий коммуникаций, ненадлежащего состояния водозаборных устройств.
В первую очередь инспекторы ведомства добиваются устранения нарушений, грозящих серьезными последствиями.
Операция «Паводок» продлится до середины апреля.