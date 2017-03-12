Госадмтехнадзор начинает операцию «Паводок»

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Опубликовано: 12.03.2017 00:45
Автор: Никита Крутиков

В период таяния снега инспекторы работают на предупреждение подтоплений территорий Подмосковья.

Руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева рассказала о начале операции «Паводок», проводимой ведомством в весенний период.

– Объектами операции «Паводок» являются ливневые канализации, водоотводные каналы, ливнеприемные колодцы, гидросооружения, –  раскрыла содержание операции «Паводок» руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. – Чаще всего выявляемые нарушения касаются ненадлежащего содержания люков и дождеприемных колодцев, нарушения изоляции наземных линий коммуникаций, ненадлежащего состояния водозаборных устройств.

В первую очередь инспекторы ведомства добиваются устранения нарушений, грозящих серьезными последствиями.

Операция «Паводок» продлится до середины апреля.

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