С праздником 8 Марта!

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Опубликовано: 08.03.2017 01:12
Автор: Екатерина Славская

Госадмтехнадзор Московской области в преддверии Международного женского дня провел специальный рейд под символическим названием «Аленький цветочек».

На территории Дубны  сотрудники местного территориального отдела адмтехнадзора проверили цветочные магазины и уличные точки торговли мимозой и тюльпанами вместе с активистами МГЕР. 

Надзирали за чистотой, порядком и благоустройством на объектах торговли цветами. Заодно проверили   законность осуществления торговли.

Под надзор попали более 20 магазинов и цветочных лотков. Особенно внимательно изучили торговлю в  пользующисхя спросом у горожан цветочных магазинах на центральных улицах города.

В результате проверки обнаружился факт самовольной несанкционированной торговли цветов на проспекте Боголюбова прямо в центре города – напротив торгового центра «Маяк». Инспекторы оперативно ликвидировали  незаконную торговую точку.

В других магазинах и лотках выявлены правонарушения по ненадлежащему содержанию прилегающей территории и входных групп, а именно: наличие снега, наледи, обледенений на кровле, мелкого бытового мусора, производного от  цветочного товарооборота. 

В каждом цветочном магазине  инспекторы разъясняли ответственным лицам, что снега и льда не должно быть у входа и на прилегающей территории.  Поскольку покупая цветы в таких условиях, человек может не донести подарок любимой, угробив свою жизнь прямо на пороге цветочной лавки.

Большую часть нарушений ответственные лица  устранили на месте. С прилегающих территорий  оперативно убрали мусор, осуществили  обработку противогололедными средствами у входов и вокруг торговых точек.   На таких объектах инспекторы административно-технического надзора штрафов с нарушителей не взимали, ограничились устными замечаниями.

По фактам выявленных грубых нарушений законодательства в виде сосулек у торгового павильона  «Мир цветов» на улице Центральной и несанкционированной торговли в центре города инспекторы на местах выдали уведомления для последующего возбуждения административных дел.

Сравнивая итоги аналогичной операции прошлого года, инспекторы отметили, что владельцы объектов торговли цветов в наукограде  стали стали лучше следить за чистотой, порядком и благоустройством своих торговых точек, отметила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.   

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