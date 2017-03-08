140 инспекторов ищут обледенение в Подмосковье

Подробности Опубликовано: 08.03.2017 01:02 Автор: Никита Крутиков

В связи с опасным обледенением дорог, тротуаров и крыш в Московской области инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора региона отправились во внеплановые рейды по населенным пунктам Подмосковья.

– В рейдах задействованы свыше 140 инспекторов (70 автоэкипажей) Госадмтехнадзора. Сотрудники проверят, как ведется противогололедная обработка реагентами проезжих частей, пешеходных тротуаров и дорожек. Ответственные лица, не принявшие соответствующих мер, будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с требованием действующего законодательства в сфере чистоты, порядка и благоустройства, – сообщила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Глава надзорной службы напомнила, что за игнорирование требований по уборке наледи с проезжих частей дорог и тротуаров областным законодательством предусмотрены штрафные санкции для должностных лиц до 20 тысяч рублей, а для юридических – до 70 тысяч.

– Своевременная борьба с гололедом необходима как профилактика бытового травматизма и дорожно-транспортных происшествий. Это одна из составляющих комфорта и безопасности для жителей региона, которых добивается Губернатор Московской области Андрей Воробьев, - пояснила Витушева.