Адмтехнадзор завел дело на администрацию Дубны

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Опубликовано: 07.03.2017 08:19
Автор: Никита Крутиков

Госадмтехнадзор Московской области во взаимодействии с прокуратурой   Дубны, Роспортебнадзором и Росприроднадзором Московской области  провели проверку состояния и содержания старых очистных сооружений левобережья и  были удручены увиденным.

Состояние старых очистных сооружений, расположенных в  лесопарковой зоне левобережья, обеспокоило неравнодушных жителей города.  Они-то и обратились в инспекцию Госадмтехназора для наведения порядка. 

Поступившее обращение граждан стало основанием для межведомственного контроля ситуации и принятия действенных мер для  наведения порядка на территории не эксплуатируемых очистных сооружений.

В рамках межведомственной проверки, административно-технические инспекторы выявили ряд нарушений по ненадлежащему состоянию и содержанию  объектов и территории бывших очистных сооружений. Установлено, что ограждение по периметру территории в виде деревянного забора ветхие и частично разрушены, доступ  извне оказался свободным. Непосредственно сами  очистные сооружения не эксплуатируются и тоже находятся в разрушенном состоянии, горловины отстойников  не закрыты,  глубина, которых превышает 5 метров.    

– Учитывая, что на территорию очистных сооружений возможен свободный доступ все указанные факты  потенциально могут представлять опасность для лиц, проникающих  через разрушенные ограждения. Вместе с тем, дополнительным фактором повышенной опасности нахождения на территории старых очистных сооружений  могут стать и сухостойные аварийные деревья.  Поскольку по  зеленым насаждениям даже визуально определимо длительное отсутствие  работ по санитарной обрезке деревьев. Наряду с указанными правонарушениями за пределами очистных сооружений  выявлены факты провалов грунта в местах прохождения подземных коммуникаций, – сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской  области Татьяна Витушева.

Она отметила, что по итогам проверки участниками межведомственной комиссии принят ряд мер реагирования, возбужденное Прокуратурой города Дубны административное дело в отношении администрации наукограда сейчас  находится  на рассмотрении Госадмтехнадзора Московской области, для привлечения виновных к ответственности и особого контроля,  до полного устранения выявленных нарушений и приведения территории и объектов в надлежащее состояние.

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