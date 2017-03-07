Адмтехнадзор завел дело на администрацию Дубны

Подробности Опубликовано: 07.03.2017 08:19 Автор: Никита Крутиков

Госадмтехнадзор Московской области во взаимодействии с прокуратурой Дубны, Роспортебнадзором и Росприроднадзором Московской области провели проверку состояния и содержания старых очистных сооружений левобережья и были удручены увиденным.

Состояние старых очистных сооружений, расположенных в лесопарковой зоне левобережья, обеспокоило неравнодушных жителей города. Они-то и обратились в инспекцию Госадмтехназора для наведения порядка.

Поступившее обращение граждан стало основанием для межведомственного контроля ситуации и принятия действенных мер для наведения порядка на территории не эксплуатируемых очистных сооружений.

В рамках межведомственной проверки, административно-технические инспекторы выявили ряд нарушений по ненадлежащему состоянию и содержанию объектов и территории бывших очистных сооружений. Установлено, что ограждение по периметру территории в виде деревянного забора ветхие и частично разрушены, доступ извне оказался свободным. Непосредственно сами очистные сооружения не эксплуатируются и тоже находятся в разрушенном состоянии, горловины отстойников не закрыты, глубина, которых превышает 5 метров.

– Учитывая, что на территорию очистных сооружений возможен свободный доступ все указанные факты потенциально могут представлять опасность для лиц, проникающих через разрушенные ограждения. Вместе с тем, дополнительным фактором повышенной опасности нахождения на территории старых очистных сооружений могут стать и сухостойные аварийные деревья. Поскольку по зеленым насаждениям даже визуально определимо длительное отсутствие работ по санитарной обрезке деревьев. Наряду с указанными правонарушениями за пределами очистных сооружений выявлены факты провалов грунта в местах прохождения подземных коммуникаций, – сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Она отметила, что по итогам проверки участниками межведомственной комиссии принят ряд мер реагирования, возбужденное Прокуратурой города Дубны административное дело в отношении администрации наукограда сейчас находится на рассмотрении Госадмтехнадзора Московской области, для привлечения виновных к ответственности и особого контроля, до полного устранения выявленных нарушений и приведения территории и объектов в надлежащее состояние.