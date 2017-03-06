Эти дворы Дубны благоустроят в 2017 году
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- Опубликовано: 06.03.2017 06:25
- Автор: ОД
Администрация Дубны согласовала и утвердила перечень комплексного благоустройства дворовых территорий города на 2017 год.
Ул. Макаренко, дома 31, 33, 35
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Обустройство элементов для детей от 2-х до 6-ти лет, до 14-ти лет
|Контейнерная площадка
|Обустройство твердого основания, ограждения и навеса
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания
|Озеленение
|Вырубка, кронация деревьев, высадка
|Наружное освещение
|Не требуется
|Информационный стенд
|Установка
Ул. Тверская, дома 3, 5, Ул. Володарского, дом 1/7
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Обустройство элементов для детей от 8-х до 14-ти лет, установка спортивных снарядов
|Контейнерная площадка
|По решению общего собрания жителей
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания
|Озеленение
|Вырубка, кронация, высадка деревьев
|Наружное освещение
|Замена 2-х одинарных светильников на двойные
|Информационный стенд
|Установка
Ул. Тверская, дома 6, 6 А, 8
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Установка спортивного снаряда
|Контейнерная площадка
|Не требуется
|Парковка
|Оборудование 15 машиномест
|Озеленение
|Не требуется
|Наружное освещение
|Не требуется
|Информационный стенд
|Не требуется
Ул. Попова, дом 5, Пр. Боголюбова, дома 25, 27
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Установка 2-х новых ДИП
|Контейнерная площадка
|По решению общего собрания жителей
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания
|Озеленение
|Кронация, высадка деревьев
|Наружное освещение
|Установка 2-х столбов освещения
|Информационный стенд
|Установка
Пр. Боголюбова, дома 33, Ул. 9 Мая, дом 1
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Обустройство элементов для детей от 6-х до 12-ти лет, установка спортивных снарядов
|Контейнерная площадка
|Не требуется
|Парковка
|Не требуется
|Озеленение
|Вырубка, кронация, высадка деревьев
|Наружное освещение
|Установка фонаря освещения – 1 шт.
|Информационный стенд
|Не требуется
Пр. Боголюбова, дом 38, Ул. Правды, дома 14, 16
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Установка элементов для детей от 2-х до 7-ми лет, до 14-ти лет, в т.ч. спортивных снарядов, установка ограждения
|Контейнерная площадка
|Установка навеса
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания на 3 автомобиля
|Озеленение
|Вырубка кустов, высадка деревьев, освобождение территории от автопокрышек
|Наружное освещение
|Установка светильников 1 шт
|Информационный стенд
|Установка
Ул. Центральная, дом 30, Ул. Березняка, дом 10
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Обустройство ограждения, вырубка кустарника, удаление автопокрышек, установка спортивных снарядов
|Контейнерная площадка
|Ремонт существующей площадки
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания
|Озеленение
|Вырубка, кронация, высадка деревьев
|Наружное освещение
|Установка 4-х фонарей освещения
|Информационный стенд
|Установка
Ул. Центральная, дома 21, 21 А, 21 Б
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Установка спортивных снарядов
|Контейнерная площадка
|Не требуется
|Парковка
|Оборудование 15 машиномест
|Озеленение
|Установка ограждения
|Наружное освещение
|Не требуется
|Информационный стенд
|Не требуется
Ул. Курчатова дома 4, 6, 8, Ул. Инженерная, дом 28
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка (2 шт.)
|Выравнивание покрытия, установка забора, установка дополнительных элементов для детей до 6-ти лет и до 14-ти лет, в т. ч. спортивные снаряды
|Контейнерная площадка
|Установка новой контейнерной площадки
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания
|Озеленение
|Вырубка, кронация, высадка деревьев, установка ограждения
|Наружное освещение
|Восстановление 2-х фонарей освещения
|Информационный стенд
|Установка – 2 шт.(по одной для каждой УК)
Ул. Курчатова, д. 22, Ул. Моховая, д. 4, 13, Ул. Ленинградская, д. 17
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Примечания
|Детская площадка
|Установка новой ДИП (1 шт.), установка ограждения, установка спортивных снарядов на существующей ДИП по ул.Моховой, 13,4
|Новая ДИП - 1 шт – для жителей по ул.Курчатова, 22 и ул.Ленинградская, 17
|Контейнерная площадка
|Установка новой контейнерной площадки - 1 шт – для жителей по ул.Курчатова, 22 и Ленинградская, 17, установка ограждения
|Для жителей по ул. Моховая, 13,4 – не требуется
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания на 5 автомобилей
|Озеленение
|Кронация, высадка деревьев
|Наружное освещение
|Установка 2-х столбов освещения
|Информационный стенд
|Установка – 2 шт. (по одной для каждой УК)
Ул. Карла Маркса, дом 18, ул. Володарского, дома 4/18А, 4/18 Б
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Обустройство элементов для детей старше 14-ти лет, в т.ч. спортивные снаряды
|Контейнерная площадка
|Установка по решению жителей
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания
|Озеленение
|Вырубка кустов, высадка деревьев
|Наружное освещение
|Замена 2-х одинарных светильников на двойные
|Информационный стенд
|Установка – 3 шт (у каждого дома)
Ул. Карла Маркса, дом 34, Пер. Хлебозаводской, дом 24
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Примечания
|Детская площадка
|Не требуется
|Контейнерная площадка
|Не требуется
|Парковка
|Обустройство асфальтового покрытия, оборудование 10 м/мест
|Озеленение
|Установка ограждения по периметру газона
|По адресу Пер.Хлебозаводской, 34
|Наружное освещение
|Не требуется
|Информационный стенд
|Не требуется
Ул. Правды, дома 17, 17 А
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Обустройство элементов для детей от 2-х до 7-ми лет, до 14-ти лет, установка спортивных снарядов, установка ограждения
|Контейнерная площадка
|Ремонт ограждения, установка навеса
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания для 5-ти автомобилей
|Озеленение
|Кронация, высадка деревьев
|Наружное освещение
|Ремонт существующих сетей
|Информационный стенд
|Установка – 2 шт.
Ул. Правды, дом 21 А, Ул. Станционная, дом 20
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Обустройство элементов для детей старше 10-ти лет, в т.ч. спортивные снаряды
|Контейнерная площадка
|Полная замена элементов площадки (за исключением бетонного основания)
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания
|Озеленение
|Кронация, высадка деревьев
|Наружное освещение
|Ремонт существующих сетей
|Информационный стенд
|Установка
Ул. Станционная, дом 22
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Ограждение, спортивный снаряд
|Контейнерная площадка
|Ремонт навеса и ограждения
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания
|Озеленение
|Вырубка кустов, высадка деревьев
|Наружное освещение
|Ремонт существующих сетей
|Информационный стенд
|Установка
Ул. Жолио – Кюри, дома 2, 4, Ул. Векслера, дом 2
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Обустройство элементов для детей от 2-х до 6-ти лет, до 14-ти лет, установка спортивных снарядов
|Контейнерная площадка
|Обустройство новой контейнерной площадки
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания
|Озеленение
|Вырубка, кронация деревьев, высадка, установка ограждения
|Наружное освещение
|Установка 2-х столбов освещения
|Информационный стенд
|Установка
Ул. Парковая, дома 16, 18
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Не требуется
|Контейнерная площадка
|Не требуется
|Парковка
|Не требуется
|Озеленение
|Не требуется
|Наружное освещение
|Установка 4-х столбов освещения на ДИП
|Информационный стенд
|Установка
Пер. Хлебозаводской, дома 26, 28/37
|Элемент благоустройства
|Описание работы
|Детская площадка
|Демонтаж существующей, установка новой ДИП, подсыпка и выравнивание площадки, демонтаж бетонных плит, установка ограждения и спортивных снарядов
|Контейнерная площадка
|Установка новой контейнерной площадки с навесом
|Парковка
|Обустройство щебеночного основания на 5 автомобилей
|Озеленение
|Вырубка кустов, кронация, высадка деревьев, освобождение территории дома №26 от автопокрышек
|Наружное освещение
|Установка 2-х столбов освещения
|Информационный стенд
|Не требуется
Перечень согласован сзаместителем председателя Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Р. Ю. Гуляевой, руководителем ТО №1 ТУ № 1 Госадмтехнадзора А. В.Трухиным, начальником управления ЖКХ и транспорта администрации Дубны Д.D/ Шилиным, заместителем руководителя администрации Дубны М.Н. Даниловым.