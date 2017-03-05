Одним экономия – другим печаль

Подробности Опубликовано: 05.03.2017 01:42 Автор: Кирилл Свояков

«Единая Россия» внесла законопроект, который устанавливает приоритет показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами воды и тепла.

«Речь идет о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний коллективных приборов учетов над региональными нормативами. Если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собрании собственники могут принять решение о распределении между собой потребленных объемов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учета. Потребляешь меньше – значит, платишь меньше», – отметил руководитель проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый зампред Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Ранее Минстрой России разослал во все субъекты письмо от 14.02.2017 N 4275-АЧ/04, в котором также указал на необходимость учитывать показания счетчиков при расчете коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме в размер платы за содержание жилого помещения.

«Однако эта норма должна быть закреплена в федеральном законодательстве, чтобы ни у кого не было соблазна за счет ОДН покрыть свои небалансы. С нами согласились представители всех фракций в Государственной Думе, и законопроект носит консолидированный характер», – отметил Сидякин.

«Если по факту норматив на содержание ОДН в некоторых регионах во много раз превышает реальное потребление энергоресурсов, то надо убирать сверхпотребление, и брать за эталон энергоэффективный дом. Тем самым мы будем стимулировать собственников к энергосбережению» – добавил Сидякин.

По его словам, «Школа грамотного потребителя» будет настаивать на необходимости устранения необоснованных начислений и принимать другие меры по снижению размера платы на общедомовые нужды и снижению размера платы за жилищно-коммунальные услуги.

Согласно 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии с 2012 года.

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включена оплата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги.

В некоторых регионах плата на содержание общедомового имущества стала фиксированной исходя из установленного норматива, независимо от используемых в доме энергосберегающих технологий и оборудования. Это почувствовали многие добросовестные собственники жилья, которые контролируют расход энергоресурсов. Фактическое потребление коммунальных ресурсов как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета оказывается значительно ниже норматива.

Зачастую в региональные нормативы попадают потери – протечка труб, несанкционированные подключения, неправильная передача показаний. И получается, что собственникам приходится оплачивать ресурсы, которые они не потребляли, и услуги, которые им не оказывали.

Что ж, о жителях домов со счетчиками воды и тепла «Единая Россия» позаботилась. А как быть жителям по факту ветхих и аварийных домов, в которых никакие счетчики не установишь и которые никто расселять не собирается, как хрущевки в Москве? На них можно списать по нормативу сколько угодно потерь. Потери-то и в само деле есть: трубы текут, тепло уходит в щели. А выхода нет. Тут речь идет о миллионах человек по всей России. Они – в печали.

В печали и ресурсоснабжающие компании. Им тоже надо как-то компенсировать потери, которые не попадают в платежки жителей со счетчиками. Ведь потери есть не только внутри дома, но и по дороге к нему от котельных и фильтровальных станций. И полностью от этих потерь избавиться невозможно.

Так что установка счетчиков оказалась для одних благом, а для других – головной болью. Понимает ли это "Единая Россия" и "Школа грамотного потребителя"?