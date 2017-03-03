Адмтехнадзор один за всех

Подробности Опубликовано: 03.03.2017 08:31 Автор: Наталия Теряева

Станция железной дороги в Коломне попала в штрафники у надзорного ведомства Подмосковья. На очереди – объекты РЖД в Дубне?

Инспекторы Коломенского территориального отдела Госадмтехнадзора провели проверку объектов транспортной инфраструктуры остановочного пункта «Коломна» совместно с представителями транспортной прокуратуры. Из-за плохой зимней уборки опасность представляли пешеходные зоны, лестничные сходы, площадки перед сходами.

– Проверяющими выявлены нарушения в содержании территорий, находящихся в собственности ОАО «РЖД». Как было установлено, ответственными лицами не убирался снег и наледь с лестничных сходов, площадок перед сходами и с пешеходных зон. Кроме того, железнодорожниками не проведена обработка противогололедными реагентами опасных мест, что создавало серьезную угрозу получения травм, – пояснила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

По результатам совместной проверки сотрудниками транспортной прокуратуры был решен вопрос о возбуждении административных дел в отношении ОАО «РЖД». Установлены конкретные сроки на устранение нарушений. Исполнение предписаний держится на контроле.

Эта новость о Коломне тут же отзывается болью о состоянии железнодорожных переездов в Дубне. Всю прошлую осень жители и гости наукограда недоумевали, почему руководство РЖД не хочет привести железнодорожные переезды в безопасное состояние и почему администрация Дубны вместе с городской прокуратурой не имеют никакого влияния на железнодорожных начальников.

Теперь, кажется, стало понятно кто может навести порядок: госадмтехнадзор во главе с Татьяной Витушевой. Он оказался в Подмосковье самым активным и самым дееспособным органом по наведению порядка.

Только за февраль инспекторы ведомства Татяьны Витушевой проверили почти 8 тысяч объектов в муниципалитетах Московской области и выявили свыше 3,7 тысяч нарушений норм и правил чистоты, порядка и благоустройства. Гражданам, а также ответственным лицам организаций и предприятий госадмтехнадзор за месяц выдал 3,2 тысячи предписаний об устранении выявленных нарушений и вынес постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности. Инспекторами территориальных отделов ведомства вынесли 1,4 тысячи предупреждений и назначили 2,3 тысячи штрафов.

Слушайте, если один орган работает за всех, то может, остальные органы и вовсе не нужны? Как вы думаете?