Ярмарку в Дубне подчистили

Подробности Опубликовано: 03.03.2017 08:22 Автор: Кирилл Свояков

Инспекторы территориального отдела госадмтехнадзора по жалобам жителей Дубны проверили соблюдение чистоты и порядка на ярмарке перед ДК «Октябрь» на улице Центральной.

– Перед Дворцом культуры «Октябрь» во время масленичных гуляний муниципалитет наукограда организовал ярмарку. На прилегающей территории временно размещенных павильонов административно-техническими инспекторами при проверке выявлены нарушения в части несоблюдения чистоты. Территория общественного пользования содержалась в ненадлежащем состоянии, местами имелся разбросанный мелкий бытовой мусор. В отношении ответственного юридического лица возбудили административное дело за нарушение порядка и условия содержания, установленных законодательством для мест общественного пользования и массового посещения. Предписание, выданное инспекторами оперативно исполнили и территория проведения ярмарки приведена в надлежащее состояние, – сообщила начальник надзорного ведомства и главный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что в местах проведения массовых праздничных мероприятий чистота и порядок должны быть исключительными. Госадмтехнадзор в целях комфортного пребывания жителей региона требуют незамедлительного исполнения требований законодательства о благоустройстве, своевременно и качественно обеспечивать чистоту и порядок.