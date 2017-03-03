Ярмарку в Дубне подчистили

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Опубликовано: 03.03.2017 08:22
Автор: Кирилл Свояков

Инспекторы территориального отдела госадмтехнадзора по жалобам жителей Дубны проверили соблюдение  чистоты и порядка на ярмарке перед  ДК «Октябрь» на улице Центральной.

– Перед  Дворцом культуры «Октябрь» во время масленичных гуляний муниципалитет наукограда организовал ярмарку.  На прилегающей территории временно размещенных павильонов административно-техническими инспекторами при проверке выявлены нарушения в части несоблюдения чистоты.  Территория общественного пользования  содержалась в ненадлежащем состоянии,  местами имелся разбросанный мелкий бытовой мусор.  В отношении ответственного юридического лица возбудили административное дело за нарушение порядка и условия содержания,  установленных законодательством  для мест общественного пользования и массового посещения.  Предписание,  выданное инспекторами оперативно исполнили и территория проведения ярмарки  приведена в надлежащее состояние, – сообщила начальник надзорного ведомства и главный административно-технический  инспектор  Московской области Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что в местах проведения массовых праздничных мероприятий чистота и порядок должны быть исключительными.  Госадмтехнадзор в целях комфортного пребывания жителей региона требуют незамедлительного исполнения требований  законодательства о благоустройстве, своевременно и качественно  обеспечивать  чистоту и порядок.

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